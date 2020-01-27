شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 94% من الإيطاليين مستعدون لوقف استخدام الزجاجات البلاستيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسح حديث أن 94 % من الإيطاليين مستعدون لوقف استخدام الزجاجات البلاستيكية، وكشف المسح - الذى أجراه بنك الاستثمار الأوروبى وشركة "بى فى أيه" الفرنسية لأبحاث السوق - أن غالبية الإيطاليين يرغبون فى القيام بخطوة للمساهمة فى التخفيف من حدة أزمة المناخ.

وأضاف أن 66 % من الإيطاليين توقفوا بالفعل عن استخدام الزجاجات البلاستيكية، لافتا إلى أن نسبة 96 % ممن شاركوا فى المسح يرغبون فى شراء منتجات بلاستيكية أقل للمساهمة فى علاج أزمة المناخ.

يذكر أن مخلفات البلاستيك تعد من أهم ملوثات البيئة فى العالم وتصاعد من أزمة المناخ العالمية.

وفي نفس السياق، كشفت دراسة صادمة عن وجود مليون مرة من جزيئات البلاستيك فى المحيط عما كان يعتقد سابقا، وذلك بعد فحص أحشاء المخلوقات البحرية.

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تكشف البيانات الجديدة أن الجزيئات الأصغر وجدت في معدة العوالق الجيلاتينية، وبعد هذه الدراسة، قرر الخبراء الآن أن هناك 8.3 مليون قطعة لكل قدم مكعب من الماء، وهو رقم يزيد سبعة أضعاف عن التقدير السابق.

وأجريت الدراسة من قبل المؤسسة الوطنية للعلوم (NSF) بقيادة عالمة المحيطات جينيفر براندون، التى وجدت بعضًا من أصغر أنواع البلاستيك الدقيقة في مياه البحر بتركيزات أعلى بكثير من تلك التي تم قياسها سابقًا.

وقالت براندون: "لسنوات كنا نقوم بدراسة المواد البلاستيكية الدقيقة بالطريقة نفسها، باستخدام شبكة لجمع العينات، لكن أي شيء أصغر من تلك الشبكة الصافية كان يهرب".