مصدر: الجيل العاشر من مُعالجات Intel للحواسيب المحمولة يصل في مارس

فاطمة أيت طالب - دبي - أشارَ تقريرٌ جديدٌ من wccftech إلى أن شركة Intel الأمريكية تُخطط لإطلاق الجيل العاشر من معالجاتها المُخصصة للحواسيب المحمولة في شهر مارس القادم، و فيما لم تكشف المصادر إن كان المُعالج سيُصنع بدقة 14 نانومتر أو 10 نانومتر، رجح التقرير دقة تصنيع 10 نانومتر.

إن صح هذا التقرير فإننا سنبدأ في الحصول على حواسيب محمولة بهذه المُعالجات في وقتٍ مُبكر من الربيع القادم، علمًا أن شركة AMD هي الأخرى تتحضر لطرح معالجات رايزن الجيل الرابع للحواسيب المحمولة في هذه الفترة، و تعد بأداء يُضاهي الحواسيب المكتبية، و قد أعلنت بعض الشركات بالفعل عن حواسيب ستقوم باستعمال هذه المُعالجات.