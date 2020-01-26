الإعلان عن توقيع اتفاقية بين Activision Blizzard و Google من أجل الرياضة الإلكترونية

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت اليوم كلّ من Activision Blizzard و Google عن توقيع اتفاقية تعاون و استراتيجية مُشتركة تتعلّق ببث الرياضة الإلكترونية و الخدمات السحابية، و بموجب هذه الاتفاقية سيكون اليوتيوب المنصة الوحيدة حصريًا لبث بطولات الشركة عالميًا باستثناء الصين، مثل بطولة Call of Duty League. بالإضافة إلى ذلك، ستكون خدمات غوغل السحابية Google Cloud هي الخيار المُفضل لشركة آكتفيجن بليزارد.

البعض ينظر إلى هذه الاتفاقية على أنها ضربة لشركة أمازون التي تملك منصة Twitch، و التي سبق لها استضافة بطولات شركة بليزارد. من جهةٍ أُخرى، يعتقد Doron Nir رئيس StreamElements بأن هذه الخطوة قد تكون أكثر فعالية من خطوة مايكروسوفت في جذب “المُلهمين” مثل Ninja و Shroud.