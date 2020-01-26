شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم مقالة باللغة الإنجليزية موجودة على موسوعة ويكيبيديا؟ .. الرقم سيفاجئك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت موسوعة "ويكيبيديا" عن تحقيق إنجاز مهم، وذلك بعدما تجاوز عدد المقالات الموجودة في النسخة الإنجليزية أكثر من 6 ملايين مقال، وذلك بحسب تغريدة للحساب الرسمي الموسوعة علي تويتر، فيما قال "ريان ميركلي"، رئيس فريق ويكيميديا – وهي منظمة غير ربحية تدير موسوعة ويكيبيديا : إن هذا العمل الفذ، الذي يأتي بعد نحو 19 عامًا من تأسيس الموقع، هو شهادة على "ما يمكن للبشر فعله معًا"

وبحسب التقرير، فإن المقالة التى تحمل رقم 6 مليون، فهي تدور حول "ماريا إليز تيرنر لاودر"، وهي مدرسة كندية في القرن التاسع عشر، وكاتبة سفر وكاتبة خيال، وقد كتبت المقالة روزي ستيفنسون-جودنايت، التي تحرر لموسوعة ويكيبيديا منذ مدة طويلة، ورغم أن ويكيبيديا تتوفر بعشرات اللغات، إلا أن إصدارها باللغة الإنجليزية يحتوي على أكبر عدد من المقالات.

فيما يأتى بعد إصدار النسخة الإنجليزية – التي بلغت 5 ملايين مقالة في أواخر عام 2015 – تأتي النسخة الألمانية، والتى تمتلك نحو 2.3 مليون مقالة، ثم النسخة الفرنسية، التي تحتوي نحو 2.1 مليون مقالة، فيما تعد النسخة الإنجليزية أيضًا المشروع الأكثر زيارة على الموقع، فوفقا للأرقام التي تم الكشف عنها، فإن النسخة الإنجليزية للموقع تشهد يوميًا نحو 255 مليون عرض للصفحات.

وبحسب شركة تحليلات الويب similar Web، فإن ويكيبيديا هي ثامن أكثر المواقع الإلكترونية زيارةً في جميع أنحاء العالم، وقد أجرت ويكيبيديا على مدار السنوات الماضية، العديد من الندوات في العديد من الدول لتشجيع المزيد من الناس على أن يصبحوا مساهمين في لغاتهم المحلية، كما حسنت أدواتها لتسهيل الكتابة ونشرها والاستشهاد بالعناصر على المحررين.