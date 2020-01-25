بيسرقوك ويتجسسوا عليك.. 30 تطبيقًا مشبوهًا احذفها فورًا إذا كانت على هاتفك

أصبح متجر "جوجل بلاي" أرضا خصبة للتطبيقات والبرامج الضارة، إذ حذر فريق بحثي من موقع Cyber News المتخصص في التحليلات التكنولوجية وأخبار التقنية من تثبيت مجموعة من التطبيقات التي أطلقها مطورون عشوائيون، قد تسرق بيانات المستخدمين وتصيبهم ببرامج ضارة وخبيثة.
وحذر موقع CyberNews التقني المتخصص، من 30 تطبيقًا تخترق هواتف أندرويد وتتجسس عليها. حسبما نشر موقع "مصراوي".
وقال فريق من الخبراء إن متجر جوجل بلاي يحوي 30 تطبيقًا تصيب هواتف الأندرويد ببرمجيات خبيثة، وتجمع بيانات الهواتف وتبيعها لجهات خارجية، أو تصيب الهاتف بفيروسات تظهر الإعلانات دون توقف، أو توجه المستخدمين إلى مواقع التصيد الإلكتروني.
وكان المثير أن عدد مرات تحميل هذه التطبيقات الخبيثة يزيد على 1.4 مليار مرة.
وركز الفريق على ما يسمى "كاميرات الجمال"، وهي تطبيقات للتصوير، بها إضافات أشكال وفلاتر للصور قبل نشرها ومشاركتها، هذه التطبيقات تسرق بياناتك وتبيعها، أو تصيبك بإعلانات خبيثة دون توقف، أو تعيد توجيهك إلى مواقع التصيد، أو حتى التجسس عليك، بحسب مجلة "فوربس" الأمريكية. حسبما نشر موقع "الوطن".
وحدد الفريق البحثي، بعد تحليل عميق، 30 تطبيقا في "جوجل بلاي"، تم تحميلهم مليارات المرات، وأثبتوا أنها برامج ضارة أو برامج تجسس، وأشار الباحثون إلى أن معظم التطبيقات الخبيثة تنبثق من الصين.
واستند الباحثون في نتائجهم إلى أن هذه التطبيقات المجانية تتطلب أذونات مثيرة للريبة، وهذا هو منبع الخطر، إذ تبحث هذه التطبيقات غالبًا عن الوصول إلى بياناتك وجهات الاتصال والكاميرا وحتى هاتفك.
وإلى جانب الإعلانات الاحتيالية، يمكن للتطبيقات أن تستهدف المستخدمين برسائل تصيّد مع روابط لعناوين URL ضارة تزرع برامج خبيثة، وتتبع جهازك، والوصول إلى عناصر جهازك كبرنامج تجسس.
ووجد الفريق أيضًا أن تطبيق واحد لديه القدرة على مسح قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، ويطلب 13 تطبيقًا منهم الوصول إلى موقع GPS الخاص بك، ويطلب 10 تطبيقات الوصول إلى موقعك عبر الأبراج الخلوية وشبكات واي فاي، و23 تطبيقًا تطلب الوصول إلى الميكروفون، وجميعهم يطلبون السماح بالدخول إلى الملفات على جهازك.
وجاء أشهر وأخطر هذه التطبيقات الخبيثة BeautyPlus – Easy Photo Editor & Selfie camera، الذي تحوم الشكوك حول جمعه بيانات المستخدمين وبيعها لجهات أخرى.
وتشمل قائمة البرامج والتطبيقات المشبوهة:
BeautyCam
Beauty Camera – Selfie Camera
Selfie Camera – Beauty Camera & Photo Editor
Beauty Camera Plus – Sweet Camera & Makeup Photo
Beauty Camera – Selfie Camera & Photo Editor
YouCam Perfect – Best Selfie Camera & Photo Editor
Sweet Snap – Beauty Selfie Camera & Face Filter
Sweet Selfie Snap – Sweet Camera & Beauty Cam Snap
Beauty Camera – Selfie Camera with Photo Editor
Beauty Camera – Best Selfie Camera & Photo Editor
B612 – Beauty & Filter Camera
Face Makeup Camera & Beauty Photo Makeup Editor
Sweet Selfie – Selfie Camera & Makeup Photo Editor
Selfie camera – Beauty Camera & Makeup camera
YouCam Perfect – Best Photo Editor & Selfie Camera
Beauty Camera Makeup Face Selfie, Photo Editor
Selfie Camera – Beauty Camera
Z Beauty Camera
HD Camera Selfie Beauty Camera
Candy Camera – selfie, beauty camera & photo editor
Makeup Camera-Selfie Beauty Filter Photo Editor
Beauty Selfie Plus – Sweet Camera Wonder HD Camera
Selfie Camera – Beauty Camera & AR Stickers
Pretty Makeup, Beauty Photo Editor & Selfie Camera
Beauty Camera
Bestie – Camera360 Beauty Cam
Photo Editor – Beauty Camera
Beauty Makeup, Selfie Camera Effects & Photo Editor
Selfie cam – Bestie Makeup Beauty Camera & Filter
ونصح الباحثون بحذف هذه التطبيقات فورا، وأوصوا ببعض النصائح البسيطة، أهمها الاعتماد على تطبيقات شرعية وآمنة وواضحة، ويقترح الفريق ماسنجر وسناب شات وإنستجرام.
كانت هذه تفاصيل خبر بيسرقوك ويتجسسوا عليك.. 30 تطبيقًا مشبوهًا احذفها فورًا إذا كانت على هاتفك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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