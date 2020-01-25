بيسرقوك ويتجسسوا عليك.. 30 تطبيقًا مشبوهًا احذفها فورًا إذا كانت على هاتفك

أصبح متجر "جوجل بلاي" أرضا خصبة للتطبيقات والبرامج الضارة، إذ حذر فريق بحثي من موقع Cyber News المتخصص في التحليلات التكنولوجية وأخبار التقنية من تثبيت مجموعة من التطبيقات التي أطلقها مطورون عشوائيون، قد تسرق بيانات المستخدمين وتصيبهم ببرامج ضارة وخبيثة.

وحذر موقع CyberNews التقني المتخصص، من 30 تطبيقًا تخترق هواتف أندرويد وتتجسس عليها. حسبما نشر موقع "مصراوي".

وقال فريق من الخبراء إن متجر جوجل بلاي يحوي 30 تطبيقًا تصيب هواتف الأندرويد ببرمجيات خبيثة، وتجمع بيانات الهواتف وتبيعها لجهات خارجية، أو تصيب الهاتف بفيروسات تظهر الإعلانات دون توقف، أو توجه المستخدمين إلى مواقع التصيد الإلكتروني.

وكان المثير أن عدد مرات تحميل هذه التطبيقات الخبيثة يزيد على 1.4 مليار مرة.

وركز الفريق على ما يسمى "كاميرات الجمال"، وهي تطبيقات للتصوير، بها إضافات أشكال وفلاتر للصور قبل نشرها ومشاركتها، هذه التطبيقات تسرق بياناتك وتبيعها، أو تصيبك بإعلانات خبيثة دون توقف، أو تعيد توجيهك إلى مواقع التصيد، أو حتى التجسس عليك، بحسب مجلة "فوربس" الأمريكية. حسبما نشر موقع "الوطن".

وحدد الفريق البحثي، بعد تحليل عميق، 30 تطبيقا في "جوجل بلاي"، تم تحميلهم مليارات المرات، وأثبتوا أنها برامج ضارة أو برامج تجسس، وأشار الباحثون إلى أن معظم التطبيقات الخبيثة تنبثق من الصين.

واستند الباحثون في نتائجهم إلى أن هذه التطبيقات المجانية تتطلب أذونات مثيرة للريبة، وهذا هو منبع الخطر، إذ تبحث هذه التطبيقات غالبًا عن الوصول إلى بياناتك وجهات الاتصال والكاميرا وحتى هاتفك.

وإلى جانب الإعلانات الاحتيالية، يمكن للتطبيقات أن تستهدف المستخدمين برسائل تصيّد مع روابط لعناوين URL ضارة تزرع برامج خبيثة، وتتبع جهازك، والوصول إلى عناصر جهازك كبرنامج تجسس.

ووجد الفريق أيضًا أن تطبيق واحد لديه القدرة على مسح قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، ويطلب 13 تطبيقًا منهم الوصول إلى موقع GPS الخاص بك، ويطلب 10 تطبيقات الوصول إلى موقعك عبر الأبراج الخلوية وشبكات واي فاي، و23 تطبيقًا تطلب الوصول إلى الميكروفون، وجميعهم يطلبون السماح بالدخول إلى الملفات على جهازك.



وجاء أشهر وأخطر هذه التطبيقات الخبيثة BeautyPlus – Easy Photo Editor & Selfie camera، الذي تحوم الشكوك حول جمعه بيانات المستخدمين وبيعها لجهات أخرى.

وتشمل قائمة البرامج والتطبيقات المشبوهة:

BeautyCam

Beauty Camera – Selfie Camera

Selfie Camera – Beauty Camera & Photo Editor

Beauty Camera Plus – Sweet Camera & Makeup Photo

Beauty Camera – Selfie Camera & Photo Editor

YouCam Perfect – Best Selfie Camera & Photo Editor

Sweet Snap – Beauty Selfie Camera & Face Filter

Sweet Selfie Snap – Sweet Camera & Beauty Cam Snap

Beauty Camera – Selfie Camera with Photo Editor

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Beauty Camera – Best Selfie Camera & Photo Editor

B612 – Beauty & Filter Camera

Face Makeup Camera & Beauty Photo Makeup Editor

Sweet Selfie – Selfie Camera & Makeup Photo Editor

Selfie camera – Beauty Camera & Makeup camera

YouCam Perfect – Best Photo Editor & Selfie Camera

Beauty Camera Makeup Face Selfie, Photo Editor

Selfie Camera – Beauty Camera

Z Beauty Camera

HD Camera Selfie Beauty Camera

Candy Camera – selfie, beauty camera & photo editor

Makeup Camera-Selfie Beauty Filter Photo Editor

Beauty Selfie Plus – Sweet Camera Wonder HD Camera

Selfie Camera – Beauty Camera & AR Stickers

Pretty Makeup, Beauty Photo Editor & Selfie Camera

Beauty Camera

Bestie – Camera360 Beauty Cam

Photo Editor – Beauty Camera

Beauty Makeup, Selfie Camera Effects & Photo Editor

Selfie cam – Bestie Makeup Beauty Camera & Filter

ونصح الباحثون بحذف هذه التطبيقات فورا، وأوصوا ببعض النصائح البسيطة، أهمها الاعتماد على تطبيقات شرعية وآمنة وواضحة، ويقترح الفريق ماسنجر وسناب شات وإنستجرام.