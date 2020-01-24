Vivo تتقدم بطلب للحصول على العلامة التجارية ” Vivo Super FlashCharge “

فاطمة أيت طالب - دبي - إتضح اليوم أن شركة Vivo الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية والتي تعتبر واحدة من الخمسة الكبار في سوق الهواتف الذكية، تقدمت بطلب لدى المكتب الأوروبي للملكية الفكرية والمعروف إختصارًا بإسم EUIPO للحصول على العلامة التجارية ” Super FlashCharge “.

طلب الحصول على العلامة التجارية ” Super FlashCharge ” يُلمح بقوة إلى أن شركة Vivo تعمل على تقنية شحن جديدة من أجل هواتفها الذكية الرائدة القادمة. وفي حالة إذا كانت الشائعات السابقة صحيحة، فمن المفترض أن تسمح تقنية الشحن السريع القادمة من Vivo إلى 55W.

ربما تقوم شركة Vivo بإعداد هاتفها الرائد المقبل وتعتزم تزويده بتقنية شحن منافسة. تقنية الشحن الأسرع التي رأيناها حتى الآن هي في حوزة شركة Oppo وتتيح للمستخدمين إمكانية شحن الهاتف Oppo Reno Ace بالتحديد بقوة 65W، ولكن الشحن بسرعة 55W ليس أمرًا سيئًا أيضًا، فهذه التقنية من شأنها أن تشحن بطارية بسعة 4000mAh في غضون نصف ساعة فقط.

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