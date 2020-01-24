الهاتف iPhone 11 ينجح في التفوق على iPhone XS Max في إختبارات DxOMark

فاطمة أيت طالب - دبي - حصل الهاتف iPhone 11 على تقييم إجمالي قدره 109 نقطة في إختبارات DxOMark مُتغلبًا بذلك على الهاتف iPhone XS Max في فئتي الصور والفيديو. كما أنه متقدم بشكل كبير على سلفه، iPhone XR.

مقارنة بالجيل الحالي من هواتف آبل الرائدة، فقد نجح الهاتف iPhone 11 في الحصول على نقطة إضافية في إختبار الفيديو مقارنة مع iPhone XS Max لأنه يوفر ميزات مماثلة وصورة ذات جودة قابلة للمُقارنة. وكما هو متوقع، فقد الهاتف iPhone 11 بعض النقاط لعدم توفره على كاميرا مُقربة، وبالتالي، فلا يمكن للهاتف أن يُوفر لقطات تكبير وتصوير بنفس الجودة بدونه. هذا يمثل معظم الفرق بينه وبين طراز Pro في فئة الصور الثابتة.

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تقدم الكاميرا الرئيسية والكاميرا الواسعة الزاوية أداءً يكاد يكون متطابقًا مع الثنائي الأكثر تكلفة. توضح مقارنة اللقطات التي تم إلتقاطها بـ iPhone 11 و iPhone 11 Pro أن الصور متطابقة تمامًا.

وعلى الرغم من أن iPhone 11 لم ينجح في دخول قائمة الهواتف الذكية العشرة الأفضل، إلا أنه نجح في التفوق على الهواتف المتسيدة السابقة مثل Huawei P20 Pro و Galaxy Note 9 و Google Pixel 3 مع العلم بأن iPhone XS Max فشل في التفوق على الهاتف Huawei P20 Pro.

يمكنك التوجه إلى هذا الرابط هنا لقراءة المراجعة الكاملة لكاميرا iPhone 11 من قبل DxOMark. لا توجد المراجعة الخاصة بالكاميرا الأمامية، ولكن بالنظر إلى أن iPhone 11 يستخدم نفس العتاد والبرمجيات المستخدمة في iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max، فنحن لا نتوقع أن يكون هناك الكثير من الإختلاف.