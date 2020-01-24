كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن موقع Twitter يضيف ميزة ردود الفعل التعبيرية للرسائل النصية القصيرة

متابعة-سنيار: أعلنت Twitter على طرح ميزة مراسلة جديدة تشبه إلى حد بعيد الرموز التعبيرية في iMessage.

وبحسب ما ذكره موقع “ذا فيرج” التقني، يمكن للمستخدمين بسهولة إضافة رموز تعبيرية لرد الفعل إلى أي نوع من الرسائل المباشرة سواء كانت مرفقات نصية أو وسائط، ولإضافة رد الفعل يمكنك النقر فوق رمز القلب الصغير الذي يظهر على يمين الرسالة، أو يمكنك النقر بشكل مزدوج على الرسالة إلى للوصول إلى قائمة الرموز التعبيرية الجديدة.

ووفقًا للتقارير، قام Twitter باختبار ميزة الرموز التعبيرية هذه في عام 2019 ويقدمها الآن لجميع مستخدميها على الويب و iOS و Android.

ووفقا لموقع تويتر تم إطلاق هذه الميزة مع سبعة رموز تعبيرية، تشمل قائمة الرموز الجديدة على رمز الإعجاب المعتاد، والوجه الضاحك، والقلب، والرموز التعبيرية للوجوه الحزينة، ولكنه يضيف أيضا رموز جديدة مثل رمز تعبيري لإطلاق النار، ورمز عدم الإعجاب.

وقالت منصة التراسل المصغرة من خلال صفحة الدعم للميزة الجديدة: “يمكن التراجع عن رد الفعل في أي وقت، وسيتم إزالته من الرسالة لجميع المشاركين، كما يمكن النقر فوق رد الفعل في المحادثة لعرض من قام بالرد على الرسالة، بالإضافة إلى ذلك، سيتلقى جميع المشاركين في المحادثة تنبيهًا في أي وقت تتم فيه إضافة رد فعل جديد على الرسالة”.

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لاستخدام الوظيفة الجديدة، سيتعين على المستخدمين التمرير فوق الرسالة المستلمة والنقر على زر رد الفعل أو النقر نقرا مزدوجا على الرسالة لاختيار رمز تعبيري في نافذة منبثقة.

ويحصل المستلم على إشعار عند التفاعل مع الرسالة المباشرة الخاصة به، بينما يحصل على رد الفعل كرد نصي مكتوب إذا كان يستخدم إصدارا أقدم من تطبيق تويتر لا يدعم الميزة الجديدة.