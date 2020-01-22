فوائد و استخدامات حساب Mi Account الخاص بشاومي

حساب Mi Account او حساب شاومي الخاص بالشركة يطلب منك هاتف شاومي التسجيل فيه عند بداية استعمالك للحساب. و تقوم بالتسجيل برقمك الشخصي و بريدك الإلكتروني و بعض المعلومات الخاصة بك. يبدو الأمر غريباً لدى بعض المستخدمين. فما فائدة هذا الحساب ؟. هذا ما سنعرضه في هذا المقال عن اهمية حساب شاومي. فتابع قرائة المقال لتتعرف على اهمية حساب شاومي و ما الخدمات الجيدة التي يقدمها

التخزين السحابي على Mi Cloud

يقدم لك حساب شاومي ميزة التخزين السحابي الخاصة به. يمكنك هذا الأمر من رفع كل ملفاتك و صورك الخاصة. بالإضافة الى ملفات الفيديو الخاصة بك. و توفر لك عدة سعات مختلفة. بداية من السعة المجانية بـ5GB من سعة التخزين السحابية. حتى 1TB من السعة. السعات التي يقدمها الحساب ليست سيئة و يمكن ان اقول انها مناسبة للعديد من الأشخاص. و سنذكر لكم التسعير الخاص به

اسعار سعات التخزين على Mi Account

السعة الإشتراك السنوي 50GB 200 جنيه سنوياً 200GB 650 جنيه سنوياً 1TB 1925 جنيه سنوياً

النسخ الإحتياطي على Mi Account

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من الأمور المفيدة للحساب هي القدرة على عمل نسخة احتياطية من محتويات الهاتف ضمن سعات التخزين السحابية الخاصة بالحساب. يمكنك عمل نسخ احتياطي لكل ما على الهاتف حتى الشاشة الرئيسية للهاتف. كل الصور كل الفيديوهات و سجل المكالمات و التسجيلات على هاتفك. حتى تسجيلات المكالمات يمكن رفعها ضمن النسخ الإحتياطي الخاص بك. فهذه ميزة اخرى جيدة

تتبع الهاتف و العثور عليه و اغلاقه عن طريق Mi Account

من المشاكل الكبيرة التي تواجه المستخدمين هي ضياع الهاتف المحمول. او سرقته. فالبتالي يرتاب المستخدم و يخاف بسبب كذلك. خاصة ان كانت هناك بيانات مهمة و معلومات مهمة خاصة به على الهاتف. يساعد حساب شاومي على تتبع الهاتف بدون مشاكل كما انه يساعدك على جعل الهاتف يرن بصوت عال مسموع بدون توقف. او ان تقوم بقفل الهاتف ولا يمكن لأحد فتحه بدون الحساب. او اخيراً مسح كل البيانات على الهاتف بدون امل لإسترجاعها. لذلك فإن الحساب يعد وسيلة امان عالية جداً لهواتف شاومي و وسيلة حماية جيدة جداً يمكن استعمالها.

التزامن بين اجهزة Mi Home

معلومة قد تبدو غريبة عليك بعض الشئ و لكن شاومي تمتلك اجهزة منزلية مترابطة و Eco system خاص بها. و لشاومي العديد من المنتجات التي قد تبدو غريبة بالنسبة لشركة تشتهر بصناعة الهواتف المحمولة. حيث انها تقوم بتصنيع مكانس كهربية. و مصابيح مكتب و مصابيح عادية. بالإضافة الى شاشات تليفزيون و كاميرات حماية منزلية و غيرها من الأجهزة التي ستستعملها في منزلك. يمكن ربط كل هذه الأجهزة بحساب شاومي عن طريق تطبيق Mi Home الشهير. و الذي سيساعدك على التحكم بكل هذه الأجهزة بدون مشاكل.

التواصل مع مجتمع شاومي بحساب Mi Account

شاومي تمتلك مجتمع خاص بها يحمل مجموعة من الشروحات و التطبيقات التي يمكن ان يستعملها اي مستخدم لشاومي. مع الـThemes الخاصة بالواجهة. كما يمكن التواصل مع مسئولي شركة شاومي على المجتمع الخاص بها بدون مشاكل للحصول على دعم فني في اي مشاكل الهواتف و حل اي مشكلة قد توجهك كمستخدم للشركة.

ارسال تقرير عن المشاكل التي تواجه المستخدم

آخر ميزة لحساب شاومي mi Account هي القدرة على ارسال تقرير feedback خاص بك كمستخدم الى شركة شاومي. فاذا كانت هناك مشكلة في التحديث و تريد الإبلاغ عنها. او شئ ما يريد المستخدمون تغييره في الجهاز. او طلب اجمع عليه مستخدموا شاومي. يمكن لكل المستخدمين بحساباتهم ارسال طلباتهم و تقاريرهم و مشاكلهم الى شاومي. فتقوم الشركة بالبحث في هذا الأمر اذا تلقت عدداً كبيراً من الشكاوي. و من ثم تقوم بمتابعة الأمر و حل المشكلة في اقرب وقت ممكن. و بذلك قد تكون حلت للمستخدمين مشاكلهم بكل سهولة و سرعة.