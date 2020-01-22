كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أداة جديدة على الإنترنت لحساب تأثير استهلاك اللحوم على البيئة

كشفت أداة جديدة على الإنترنت تقوم بحساب تأثير عادات الأكل لدينا على البيئة، أنه إذا اتبع سكان الأرض نظاماً غذائياً مماثلاً للنظام الغذائي للأمريكيين الذي يعتمد بمعظمه على اللحوم، فسنكون بحاجة إلى كوكب آخر.

وقد تم إنشاء الأداة الجديدة التي أطلق عليها اسم “حاسبة أومني”، من قبل فريق بحث بولندي، قام بفحص أكثر من 1500 دراسة في مجال الزراعة وإنتاج الغذاء واستخدام المياه.

وقالت الباحثة هانا بامولا، إنها تريد أن تثبت أنه حتى الانخفاض الطفيف في استهلاك اللحوم يمكن أن يحدث فرقاً في البيئة.

كجزء من الدراسة، وجد الباحثون أن تناول وجبة واحدة فقط من الدجاج أو اللحم البقري أو الضأن أو السمك في الأسبوع يمكن أن ينتج كميات كبيرة من الكربون.

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وبحسب الباحثين فإن تناول خمس حصص من اللحوم أسبوعياً يستخدم نفس كمية الماء التي سيشربها 13 شخصاً في السنة، أي ما يعادل حوالي 3.159 غالون.

كما أظهرت نتائج الدراسة وجود حاجة إلى زرع 31 شجرة، لاستيعاب كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن تناول خمس حصص من اللحوم أسبوعياً على مدار شهر واحد.

وتم تخصيص حاسبة “أومني” على الإنترنت ليتمكن أي شخص من حساب تأثير استهلاكه من اللحوم على البيئة.

ويشير البحث إلى أن الزراعة الحيوانية هي ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة، المسؤولة عن حوالي 13-18 ٪ من الانبعاثات العالمية، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.