كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| باحثون ينجحون في بناء طائر آلي يستخدم الريش الحقيقي للطيران متابعة-سنيار: قام باحثون في مختبر “Lentink Lab” في جامعة ستانفورد بدراسة جثث الحمام لمعرفة بالضبط كيف تعمل أجنحتهم. ثم قام الباحثون ببناء جناحهم الخاص باستخدام 40 ريشة حمامة حقيقية وجربوها على روبوت يطلق عليه “PigeonBot”. تبين أن هذا الروبوت خفيف الوزن وقوي أكثر من سابقيه من ألياف الكربون والألياف الزجاجية، ويعتقد الفريق أن نتائجهم يمكن أن تلهم تصميم الطائرات في المستقبل.

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