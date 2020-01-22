خطوات بسيطة وبرنامج محاكاة.. إليكم طريقة تشغيل تطبيقات أندرويد على أجهزة ماك

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 يناير 2020 04:15 صباحاً - بالرغم من أن تطبيقات أندرويد غير مدعومة على أجهزة ماك، فإن تشغيل تطبيقات أندرويد على أجهزة ماك لا يعد مهمة صعبة.

تنزيل التطبيقات لن يكون كافياً، قبل أن تبدأ تشغيل أيٍّ من تطبيقات أندرويد على جهاز ماك سوف تحتاج إلى اختيار وتثبيت برنامج محاكي الأندرويد. وهو برنامج يحاكي نظام التشغيل أندرويد على أجهزة ماك، ويسمح لك بتشغيل تطبيقات أندرويد.

اختيار برنامج محاكي الأندرويد

بحسب ما نشر موقع Make Tech Easier فيما يتعلق ببرامج المحاكاة، فإن لديك عدداً من الخيارات المختلفة. إذا لم تكن متعمقاً في الأمور التقنية أو مهتماً بالتنوع المتاح فقد ترغب في خيار يمنحك تحكماً أكبر في تشغيله، أمّا إذا كنتَ تستخدم جهاز ماك لتطوير تطبيقات أندرويد فسوف تحتاج إلى خصائص ووظائف تطوير أفضل.

تشغيل تطبيقات أندرويد على أجهزة ماك

وإليكم كيفية إعداد محاكي أندرويد المفضل لدى الكثيرين للاستخدامات العامة BlueStacks. يعتبر BlueStacks واحداً من أقدم وأسهل برامج محاكاة أندرويد لأجهزة ماك، ولا يزال يُحدَّث إلى الآن، وهو كذلك سهلُ الإعداد، مما يجعله رائعاً لأي شخص تقريباً، بغضِّ النظر عن قدراته التقنية، أو اعتياده على أنظمة ماك أو أندرويد.

كما يمتلك برنامج BlueStacks وثائق مساعدة مفيدة جداً، يمكن الرجوع إليها في حال وجود أي مشكلة في الإعداد أو مع تطبيق معين.

تثبيت وتشغيل التطبيقات باستخدام BlueStacks

لتشغيل BlueStacks سوف تحتاج إلى جهاز ماك يعمل بإصدار Sierra، أو High Sierra، أو Mojave أو Catalina من نظام التشغيل. وسوف تحتاج أيضاً إلى ذاكرة وصول عشوائي RAM 4 غيغابايت، ومساحة 4 غيغابايت فارغة على القرص الصلب. وإذا كان جهاز ماك قديماً فقد لا تكون بطاقة الرسومات قوية بما يكفي لتشغيل تطبيقات أندرويد.

ويعمل برنامج BlueStacks على تنزيل ملفات تطبيقات أندرويد، من خلال سحبها من متجر تطبيقات جوجل، فإذا لم يكن لديك حساب على جوجل فسوف تحتاج إلى إعداد حساب قبل أن تتمكن من تشغيل التطبيقات باستخدام BlueStacks.

إذا كان نظام التشغيل والجهاز يلبّيان كلَّ تلك المتطلبات فاتّبع الخطوات التالية لتثبيت BlueStacks:

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1. أولاً، اذهب إلى صفحة تنزيل المحاكي، ثم انقر مرتين على ملف الإعداد المنزّل ذي الامتداد «dmg».

2. عندما يفتح التطبيق انقر مرتين على شعار BlueStacks للمضي قدماً.

3. انقر على زر «التثبيت الآن» الذي يظهر أسفل نافذة التطبيق.

4. إذا ظهرت رسالة «حظر امتداد النظام» انقر على زر «فتح الحماية والخصوصية».

5. سوف تظهر قائمة إعدادات خصوصية النظام، وفي الأسفل انقر على زر «السماح».

بعد ذلك سوف يكتمل التثبيت تلقائياً. إذا واجهتَ أي مشكلة خلال تلك الخطوات يمكنك محاولة اتباع فيديو BlueStack التوضيحي لعملية التثبيت.

بمجرد تثبيت BlueStacks فسوف يكون تشغيل تطبيقات أندرويد في غاية السهولة. عند فتح BlueStacks سوف تتمكن من الانتقال إلى متجر تطبيقات جوجل من صفحة التطبيق الرئيسية. ومن هناك يمكنك بدء تنزيل تطبيقات أندرويد التي تريدها، وبمجرد التنزيل يمكنك تشغيل تلك التطبيقات من خلال النقر على أيقوناتها على الصفحة الرئيسية.

تشغيل تطبيقات أندرويد باستخدام BlueStacks

لا تجعل شركة آبل تشغيل تطبيقات أندرويد على أجهزة ماك أمراً سهلاً، ولكن بمساعدة برنامج محاكاة أندرويد يمكنك تنزيل وتشغيل تطبيقات أندرويد المفضلة لديك على أجهزة ماك.

يعتبر BlueStacks واحداً من أقدم وأسهل برامج محاكاة أندرويد. بمجرد تثبيته يصبح تشغيل تطبيقات أندرويد في غاية البساطة، تحتاج فقط إلى تنزيل التطبيقات المطلوبة من متجر التطبيقات، ثم النقر عليها لتشغيلها.