شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تسعى للسماح للمتسوقين الدفع عبر التلويح بأيديهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة أمازون تخطط لإنشاء محطات دفع إلكترونية تتيح للعملاء القيام بعمليات الدفع داخل المتاجر من خلال التلويح بأيديهم، فيما تنوي أمازون إدخال هذه المحطات الإلكترونية إلى المقاهي ومطاعم الوجبات السريعة وغيرها من الأماكن والمتاجر، ورغم أن خطة أمازون لا تزال في مراحلها المبكرة إلا أن الشركة قد بدأت العمل مع إحدى شركات الدفع لاختبار محطات الدفع الإلكترونية، حيث أعربت العديد من شركات إصدار البطاقات عن اهتمامهم بالمشروع.

وبحسب موقع thesun البريطانى فمن المفترض إجراء الدفعات عن طريق ربط معلومات بطاقة ائتمان العملاء بأيديهم، الأمر الذي يسمح لهم باستخدام يدهم، وليس هواتفهم أو بطاقاتهم الائتمانية عند الخروج، فيما يدرس عملاق التجارة الإلكترونية الخيارات المتاحة لتنفيذ هذه الطريقة بنجاح، بما فى ذلك إدخال العملاء لبطاقة في محطة الدفع ثم السماح بمسح أيديهم لشراء العناصر.

جدير بالذكر أن أمازون قدمت في 2018 براءة اختراع لنظام تحديد الهوية البيومترية بدون اتصال، والذي يحتوي على ماسح ضوئي لليد لإنتاج صورة لكف الشخص، وهو الأمر الذى قد تستفيد منه أمازون في تقنيتها المقبلة ن أجل تغيير الطريقة التي يتسوق بها الناس في المتاجر المادية، وكيف يمكن أن تعمل مع شركات بطاقات الائتمان لزيادة دمج نفسها في حياة الناس المالية.

ومن المفترض تجميع البيانات الواردة من محطات الدفع الإلكترونية على سحابة أمازون واستخدامها لدراسة عادات الإنفاق على موقع أمازون للمساعدة في استهداف الإعلانات، والسماح لها بفرض رسوم أعلى على المعلنين لأنهم يمكن أن يتوقعوا بشكل أفضل ما يمكن للعملاء شراءه.