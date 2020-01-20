«هيئة الأرصاد» عن حالة الطقس خلال الايام القادمة : نتمني شهر يناير يعدي على خير

قال الدكتور "محمود شاهين"، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية,أن هناك إنخفاض في درجات الحرارة أقل من المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام .

وتابع "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" : نتمني شهر يناير يعدي على خير ,معقبًا أنه لا يمكن التنبؤ حاليًا بموعد انتهاء موجة التقلبات الجوية التي تضرب البلاد حاليًا.

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ونصح "مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية" المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال الأيام المقبلة، في ظل طقس شديد البرودة لا سيما خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.