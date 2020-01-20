شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف حفرية لعقرب من أوائل الكائنات على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير دراسة حديثة إلى أن نوعًا من أنواع العقرب التي تم اكتشافها مؤخرًا من عصور ما قبل التاريخ قد يكون من أوائل الكائنات التي تغادر البحر وتغامر بالهبوط على الأرض، حيث يقول باحثون من جامعة أوتيربين بالولايات المتحدة الأمريكية إن المخلوق كان يعيش قبل حوالي 437 مليون سنة، ويطلق عليه "P. venator"، وهو أقدم عقرب معروف حتى الآن اكتشفه العلماء.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فتم العثور على العقرب في واوكيشا، مقاطعة في وينسكونسن، الولايات المتحدة الأمريكية، ونظرًا لأن السجل الأحفوري محدود للفترة التي عاشها، يقول الباحثون إنه من غير الواضح بالضبط كيف أو متى تكيف مع الحياة على الأرض الجافة.

وقال عالم الحفريات أندرو ويندروف، باحث الدراسة، إن اكتشاف حفريتين محفوظين جيدًا كان تطورًا جيد، وعند الفحص الدقيق للحفريات وجدوا أن كلاهما عضو في فصيلة العقرب غير المعروفة سابقًا.

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حفرية العقرب

وأضاف ويندروف أن العناكب البحرية التي تم العثور عليها حديثًا تظهر بعض الخصائص البدائية الموجودة في الكائنات البحرية المبكرة الأخرى. كما أن المخلوقات لها عيون مركبة، بالإضافة إلى الخصائص الموجودة في العقارب الحالية مثل الذيل، كما يُظهر تفاصيل التشريح الداخلي، بما في ذلك الهياكل الضيقة ذات شكل الساعة الرملية التي تمتد على طول الجزء الأوسط من الجسم، فهذه الهياكل تشبه إلى حد كبير النظم الدموية والجهاز التنفسي في العقارب في الوقت الحاضر.

وتقول الدراسة الجديدة التي أجريت على كائنات ما قبل التاريخ إنهم لم يكن لديهم رئة أو خياشيم، ويشير الباحثون إلى أنهم كائنات ربما قد غزت الأرض من فترات طويلة من الزمن ولم تكن سابقا.