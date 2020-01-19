فاطمة أيت طالب - دبي - بات بمقدور مُستخدمي Xbox Insider الآن على الجهاز المنزلي من مايكروسوفت Xbox One أن يقوموا ببث الألعاب من جهازهم المنزلي إلى أجهزة أخرى مثل الهواتف الذكية، و هي خاصية مُشابهة لخاصية Remote Play من البلايستيشن4 تستند على البث لا سلكيًا من الجهاز إلى الهاتف ضمن نطاق الاتصال، و فيما يتعلق بالمتطلبات لتجربة الخدمة فيجب أن يكون الهاتف المُستخدم يعمل بنظام الأندرويد 6 فما فوق، و أن يدعم البلوتوث 4.
سيكون على مُستخدمي Xbox Insider الذين تمكنوا من تحميل التحديث الأخير أن يقوموا بتحميل تطبيق Xbox Game Streaming من متجر Google Play و اتباع الخطوات بعد ذلك من أجل تجربة الخدمة التي ستصل لاحقًا إلى جميع المُستخدمين.
كانت هذه تفاصيل خبر مُستخدمو Xbox Insider أصبح بمقدورهم تجربة خدمة البث إلى الهواتف الذكيّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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