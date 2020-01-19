مُستخدمو Xbox Insider أصبح بمقدورهم تجربة خدمة البث إلى الهواتف الذكيّة

فاطمة أيت طالب - دبي - بات بمقدور مُستخدمي Xbox Insider الآن على الجهاز المنزلي من مايكروسوفت Xbox One أن يقوموا ببث الألعاب من جهازهم المنزلي إلى أجهزة أخرى مثل الهواتف الذكية، و هي خاصية مُشابهة لخاصية Remote Play من البلايستيشن4 تستند على البث لا سلكيًا من الجهاز إلى الهاتف ضمن نطاق الاتصال، و فيما يتعلق بالمتطلبات لتجربة الخدمة فيجب أن يكون الهاتف المُستخدم يعمل بنظام الأندرويد 6 فما فوق، و أن يدعم البلوتوث 4.

سيكون على مُستخدمي Xbox Insider الذين تمكنوا من تحميل التحديث الأخير أن يقوموا بتحميل تطبيق Xbox Game Streaming من متجر Google Play و اتباع الخطوات بعد ذلك من أجل تجربة الخدمة التي ستصل لاحقًا إلى جميع المُستخدمين.