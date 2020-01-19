شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل وSteam يتعاونان لدعم ألعاب الفيديو على أجهزة كروم بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاونت شركة جوجل مع منصة Steam لألعاب الفيديو وذلك لدعم ألعاب الفيديو على أجهزة كروم بوك، حيث لا تعتبر أجهزة كمبيوتر كروم بوك أو نظام التشغيل كروم هو أفضل وجهة لألعاب الفيديو بين المستخدمين، الأمر الذي دفع جوجل لاتخاذ هذه الخطوة فى النهاية، حيث تعمل جوجل مع شركة Valve على دعمها بدون تحديد إطار زمني متوقع.

وبحسب موقع androidpolice الأمريكى فإن هذه الخطوة تعني أن المستخدمين سيكونون قادرين على ممارسة ألعاب Steam على أجهزة كروم بوك، فيما يأتى ذلك ضمن توجه شركة جوجل لتوسيع نطاق عمل نظام تشغيلها كروم ليصبح يخدم شرائح أوسع من المستخدمين، وهو ما يشير إلى أن أجهزة كروم بوك تسعى لمنافسة نظام ويندوز خلال الفترة المقبلة.

ولعل المشكلة الأكبر التى تواجه المستخدمين هو أن غالبية أجهزة كروم بوك تأتى بمواصفات منخفضة، كما أنها مصممة لتصفح الويب بشكل خاص، فضلا عن أن غالبيتها لا يمتلك كارت شاشة منفصل خاص للألعاب، وهو ما يعني أنه عندما يصل دعم ألعاب الفيديو فإن الشركات المصنعة ستكون مضطرة لإطلاق أجهزة كروم بوك مخصصة للألعاب، أو على الأقل رفع مواصفات أجهزتها.

ورغم أن Steam لديها مكتبة من الألعاب التي لا تتطلب مواصفات عالية للاستمتاع بها، إلا أن معظم اللاعبين سيهتمون بالألعاب ذات الرسوميات العالية، فيما تقول جوجل أن المزيد من أجهزة كروم بوك القوية ستتاح لاحقاً في الأسواق وخاصة التي تعمل بمعالجات AMD.