تسريب معلومات جديدة عن هاتف Find X2 المرتقب من أوبو

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نشر أحد حسابات التسريبات الشهيرة على موقع التواصل الاجتماعي (ويبو) Weibo ما قال إنها مواصفات هاتف (فايند إكس2) Find X2 المرتقب من شركة أوبو الصينية.
وذكر الحساب أن الهاتف سيقدم شاشة منحنية الجانبين من نوع OLED بقياس 6.5 بوصات وبدقة 3168×1440 بكسل، وستمتاز الشاشة بدعم معدل تحديث قدره 120 هرتز، وهي ميزة يبدو أن كثير من الشركات سوف تتنافس على تقديمها في هواتفها خلال عام 2020، بما في ذلك ون بلس، وسامسونج.
وذكر الحساب أيضًا أن أوبو سوف توفر للمستخدمين إمكانية التبديل بين دقتي FHD+ و QHD+، ومعدلي التحديث 60 هرتز و120 هرتز، وذلك بغية توفير طاقة البطارية.
ويُتوقع أن يقدم هاتف (فايند إكس2) Find X2 معالجًا من نوع (سنابدراجون 865) من كوالكوم، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى كاميرا تدعم تقنية التركيز التلقائي المتعدد الاتجاهات، التي تعد الجيل القادم من تقنية التركيز التلقائي الثنائي البكسل.كما يُتوقع أن يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع باستطاعة 50 واط.
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يُشار إلى أنه من المتوقع أن تُعلن أوبو عن هاتف (فايند إكس2) خلال الربع الأول من عام 2020.
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