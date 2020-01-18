كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد متحدث من شركة جوجل على أن الشركة في طريقها لدعم خدمة البث Steam خلال الفترة القادمة على أجهزة Chromebook لتشغيل ألعاب منصة Valve.
تدعم جوجل أجهزة كروم خلال الفترة القادمة بميزة تشغيل ألعاب منصة Valve، إلا أن عملاق البحث لم تؤكد خلال التصريحات على موعد محدد لدفع هذه الميزة.
إتجهت شركة جوجل خلال الفترة الماضية لتطوير منصة Chrome OS ودعم تشغيل تطبيقات الأندوريد كبديل لتطبيقات متجر كروم على المتصفح.
وفي تحسينات جديدة تقدم من جوجل لمستخدمي أجهزة Chromebook، تستعد الشركة لدفع خدمة Steam لتتيح تشغيل مئات الألعاب.
من جانب أخر تتميز أجهزة Chromebook بتصميم يرتكز على الطاقة المنخفضة، كما تعتمد بشكل رئيسي على تشغيل التطبيقات على المتصفح، لذا قد لا تدعم كافة أجهزة Chromebook بث ألعاب Steam، ومن المتوقع أيضاً أن يقتصر دعم الألعاب صغيرة الحجم فقط على الأجهزة.
يذكر أن بعض التوقعات تشير إلى أن دعم خدمة Steam على أجهزة Chromebook يستهدف الجيل القادم من الأجهزة، وذلك وفقاً لتصريحات سابقة من Kan Liu الذي أكد على أن الشركات المصنعة لأجهزة Chromebook ستقدم إصدارات بقدرة وآداء أقوى خلال الفترة القادمة والتي تتميز بمعالجات AMD.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: جوجل تستعد لبدء دعم خدمة Steam على أجهزة Chromebook لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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