تحديث Android 10 بدأ يشق طريقه الآن للهاتف Huawei P30 Lite

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei بإصدار تحديث EMUI 10 الذي يستند على نظام Android 10 لكل من Huawei P30 و Huawei P30 Pro في شهر نوفمبر الماضي، واليوم قررت الشركة الصينية أن تقوم بإصدار نفس التحديث للهاتف Huawei P30 Lite.

تحديث EMUI 10 الذي يستند على نظام Android 10 متوفر الآن للهاتف Huawei P30 Lite في جنوب أفريقيا ويبلغ حجمه 3.82 جيجابايت. ونظرًا إلى أنه يجري حاليًا إصدار هذا التحديث في جنوب القارة السمراء، فينبغي أن يصل لبقية ملاك الهاتف Huawei P30 Lite في بقية أنحاء العالم في قادم الأيام والأسابيع.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.