Huawei Mate 30 Pro يواصل شق طريقه لأوروبا، ويُكلف 1000€ في أوروبا الشرقية

فاطمة أيت طالب - دبي - لسوء الحظ، لم يطرأ أي تغيير ملحوظ على العلاقات الجيوسياسية الحالية بين Huawei والولايات المتحدة، وما زال الهاتف Huawei Mate 30 Pro يفتقر إلى التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل. ومع ذلك، فإن الشركة الصينية لا تأبى الإستسلام لما يحدث، فهي تبذل قصارى جهدها لتقديم ولو بشكل محدود هاتفها الرائد الحالي في الأسواق الغربية، حتى لو كان ذلك من أجل أن تبقى حية في أذهان المستهلكين. لقد رأينا بالفعل الهاتف Huawei Mate 30 Pro يشق طريقه من دون التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل إلى الإمارات العربية المتحدة وسويسرا وإسبانيا ، على سبيل المثال لا الحصر.

على ما يبدو، شركة Huawei تواصل عملها الجاد لجلب الهاتف Huawei Mate 30 Pro للمزيد من البلدان الغربية لحصد أكبر قدر ممكن من المبيعات على الرغم من حقيقة أن الهاتف لا يزال يفتقر إلى التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل. الآن، إتضح أنه يجري حاليًا بيع الهاتف Huawei Mate 30 Pro في مجموعة من بلدان أوروبا الشرقية، بما في ذلك بلغاريا ورومانيا وبولندا والمجر علمًا أنه يتم بيع الهاتف هناك مع بعض العناصر المجانية مثل سماعات الأذن اللاسلكية Huawei FreeBuds 3.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة Huawei أكدت لنا في أواخر شهر ديسمبر الماضي أن مبيعات سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series كسرت حاجز 12 مليون وحدة. وجدير بالذكر أن شركة Huawei تهدف مع سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series إلى كسر حاجز 20 مليون وحدة مُباعة، وهو الهدف الذي يبدو أنه سيتم تحقيقه وفقا لحجم المبيعات الحالية.

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لا تزال شركة Huawei تقدم سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series في الأساس في الصين، على الرغم من أنه يمكن العثور عليها في أسواق أخرى في آسيا والمحيط الهادئ. ومع ذلك، فإن الإنجاز البالغ 12 مليون وحدة في أول ثلاثة أشهر يبدو مثيرًا للإعجاب من دون أدنى شك، وخصوصًا إذا نظرنا إلى الموقف الذي وجدت فيه الشركة نفسها.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم يشمل كل من Huawei Mate 30 و Huawei Mate 30 Pro و Huawei Mate 30 5G و Huawei Mate 30 Pro 5G و Huawei Mate 30 RS Porsche Design.

هناك سببان رئيسيان لنجاح سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series. السبب الأول هو أن هذه الهواتف تبدو رائعة في جميع الجوانب، والسبب الثاني هو أن المستهلكين الصينيين ينتقلون بأعداد كبيرة إلى أجهزة Huawei لدعمها في أزمتها مع الحكومة الأمريكية والحظر الذي فرضته عليها هذه الأخيرة.

في الوقت الحالي، لا أحد يعرف ما إذا كان سيتم السماح لشركة Huawei بالتعامل مع شركة جوجل، لذلك فقط الوقت سوف يحدد ما إذا كانت تشكيلة Huawei Mate 30 Series ستنجح في أسواق أخرى مثل أوروبا والهند أم سيقتصر نجاحها على السوق الصيني.