كتب: ضياء السقا
سقوط الهاتف المحمول في الماء، هي المشكلة الأكبر التي قد تنهي حياة موبايلك للأبد، في حال عدم التعامل مع الأزمة باحترافية.
من جانبها، نشرت مجلة "t3n" الألمانية، المختصة بالتكنولوجيا، 4 خطوات أولية لابد من القيام بها فورا إذا وقع هاتفك في الماء، وهي:
1- يتعين على المستخدم إيقاف الجهاز فورا للحيلولة دون حدوث أعطال كهربائية، مع ضرورة خلع البطارية إن أمكن.
2- تفكيك جسم الهاتف وإخراج بطاقة SIM وبطاقة الذاكرة، ولف الهاتف في منشفة ورقية.
3- وضع الهاتف لعدة أيام في كيس بلاستيكي مغلق به أرز جاف غير مطهي.
4- عرض الهاتف بعد ذلك على الفنيين المتخصصين لاتخاذ إجراءات الإصلاح اللازمة.
كما حذرت المجلة من استعمال مجفف الشعر أو الفرن أو الميكروويف أو أشعة الشمس الحارقة بغرض تجفيف الهاتف الذكي.
كانت هذه تفاصيل خبر لو تليفونك وقع في الماء.. 4 خطوات نفذها فورا.. واحترس من أشعة الشمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.