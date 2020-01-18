لو تليفونك وقع في الماء.. 4 خطوات نفذها فورا.. واحترس من أشعة الشمس

كتب: ضياء السقا

سقوط الهاتف المحمول في الماء، هي المشكلة الأكبر التي قد تنهي حياة موبايلك للأبد، في حال عدم التعامل مع الأزمة باحترافية.

من جانبها، نشرت مجلة "t3n" الألمانية، المختصة بالتكنولوجيا، 4 خطوات أولية لابد من القيام بها فورا إذا وقع هاتفك في الماء، وهي:

1- يتعين على المستخدم إيقاف الجهاز فورا للحيلولة دون حدوث أعطال كهربائية، مع ضرورة خلع البطارية إن أمكن.

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2- تفكيك جسم الهاتف وإخراج بطاقة SIM وبطاقة الذاكرة، ولف الهاتف في منشفة ورقية.

3- وضع الهاتف لعدة أيام في كيس بلاستيكي مغلق به أرز جاف غير مطهي.

4- عرض الهاتف بعد ذلك على الفنيين المتخصصين لاتخاذ إجراءات الإصلاح اللازمة.

كما حذرت المجلة من استعمال مجفف الشعر أو الفرن أو الميكروويف أو أشعة الشمس الحارقة بغرض تجفيف الهاتف الذكي.