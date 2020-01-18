تكنولوجيا: تسريبات مصورة لهاتف P40 Pro بإعدادات خماسية في الكاميرة الخلفية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاءت أحدث التسريبات المصورة لهاتف هواوي المرتقب P40 Pro عبر صفحة Evleaks، والتي كشفت عن إعدادات خماسية للكاميرة الخلفية، مع تصميم من السيراميك للهاتف.

نشرت صفحة Evan Blass أحدث الصور ثلاثية الأبعاد التي تستعرض التصميم المتوقع لهاتف هواوي القادم P40 Pro، حيث أكد Blass على أن الهاتف سيأتي هذا العام بتصميم من السيراميك، كما أكدت الصور على أن الهاتف يتميز بتصميم منحني في الإتجاهات الأربعة للشاشة.

أيضاً تظهر الوحدة الخلفية لكاميرة P40 Pro بتصميم مستطيل يضم 5 من المستشعرات يأتي من بينهم مستشعر periscope مع عدسات telephoto، كما تأتي الكاميرة بتوقيع علامة Leica التجارية، حيث تدعم بعد بؤري من 18-240 مم أي بين كاميرة بزوايا عرض واسعة وكاميرة telephoto بتكبير يصل إلى 13 مرة.

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وتشير التوقعات إلى أن هواوي ستدعم هاتف P40 Pro بمجموعة من البرمجيات التي تعزز كفاء التكبير البصري حتى 13 مرة، بينما تأتي الكاميرة الأمامية في الهاتف في ثقب الشاشة مع اثنان من المستشعرات.

من جانب أخر يأتي زر التشغيل مع زر التحكم في مستوى الصوتيات في الحافة اليمنى من هاتف P40 Pro، بينما لا تظهر أي فتحات في الجزء العلوي أو الحافة اليسرى من الهاتف، بينما يضم الجزء السفلي منفذ USB C مع مكبر صوتي، أيضاً يختفي مدخل السماعات.

يذكر أن الموعد المتوقع للإعلان عن سلسلة هواتف P40 سيكون خلال شهر مارس، وهو نفس الموعد الذي كشف فيه رسمياً عن سلسلة هواتف P30 خلال العام الماضي.

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