هل تتخلى فيس بوك عن «واتس آب» و«انستجرام»؟

رفعت 4 شركات منافسة لشبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" دعوى قضائية متهمة "فيس بوك" بممارسة سلوك مناهض للمنافسة.

وذكرت وسائل إعلامية أن الدعوى القضائية أقامتها كل من موقع "ريفيل تشات هولد"، الذي حل محل موقع التعارف "لايك برايت" وشركة خدمات التكنولوجيا والإدارة الأمريكية، المعروفة باسم "ليندول" لخدمات الائتمان والخدمات المالية وموقع "سير دوت سي إل" السابق وشركة "بيهيف بيوميتريك" السابقة للتحقق من الهوية.

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وطالبت الشركات الأربع من القاضي إصدار أمر للرئيس التنفيذي لشركة "فيس بوك"، مارك زوكربيرج، بالتخلي عن السيطرة على موقع التواصل الاجتماعي العملاق.

وأفادت وكالة "بلومبرج"، اليوم الجمعة، بأن الشركات الأربع قالت إنه إذا لم يتم إجبار شركة "فيسبوك" على بيع تطبيقي "واتساب" و"أنستقرام" التابعيْن لها، فإنها سوف تدمجهما في شبكة التواصل الاجتماعي، الأمر الذي "سيعزز من قوتها السوقية في جميع أنحاء العالم، ما قد يمنع بشكل دائم المنافسة في الأسواق ذات الصلة لعقود مقبلة".

ووصفت الشركات "فيس بوك" بأنها "واحدة من أكبر الشركات الاحتكارية غير القانونية على الإطلاق في الولايات المتحدة"، قائلة إن الهدف من وراء الدعوى القضائية هو "وقف أكثر المخططات وقاحة وتعمداً لمناهضة المنافسة خلال جيل".