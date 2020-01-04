تكنولوجيا: #CES2020 سامسونج تعلن عن Galaxy S10 Lite و Note 10 Lite

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أسابيع من الشائعات والتسريبات أعلنت سامسونج رسمياً عن Galaxy S10 Lite و Note 10 Lite قبل بدأ الفعاليات الرسمية لمعرض CES 2020 ويأتي الهاتفين بنسخه مصغرة وإقتصادية من هواتف الشركة الرائدة و بنفس المواصفات التالية متشابهة في الهاتفين:
- شاشة: Super AMOLED Infinity-O بحجم :6.7 بوصة وبدقة: 2400 × 1080
- بطارية سعة: 4,500mAh
- ذاكرة عشوائية : 6 و8 جيجا بايت
- ذاكرة تخزين داخلية: 128 جيجابايت
بينما تأتي الإعدادات الداخلية و الكاميرات لكل منهما مختلفة بعض الشيء كالتالي:
Galaxy S10 Lite
- معالج: Snapdragon 855
- عدسة macro بدقة 5 ميجابيكسل بفتحة f / 2.4
- عدسة wide-angle بدقة 48 ميجابيكسل بفتحة F2.0 وتثبيت بصري “Super Steady OIS”
- عدسة بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة f/2.2 بزاوية 123 درجة
Galaxy Note 10 Lite
- معالج: Exynos 8895
- عدسة بدقة 12 ميجا بيكسل f / 2.2
- عدسة ultra-wide بدقة 12ميجا بيكسل بفتحة f / 1.7
- عدسة technology بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة f / 2.4
والهاتف لايأتي بالقلم الخاص بالنسخة الأساسية S Pen أما على جانب التسعير لا توجد أي معلومات عن الأسعار حتى الآن.
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