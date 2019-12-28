شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لائحة جديدة تسمح بتتبع الطائرات بدون طيار فى المجال الجوى الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح كبير منظمى الطيران الأمريكيين قاعدة تسمح بالتتبع عن بعد لمعظم الطائرات بدون طيار فى المجال الجوى الأمريكى، حيث قالت إدارة الطيران الفيدرالية FAA، إن القاعدة المقترحة ستشترط أن تكون جميع الطائرات العاملة في الولايات المتحدة متوافقة خلال ثلاث سنوات، وتأتي هذه الأخبار بعد أن حصلت العديد من الشركات، بما فيها أمازون و United Parcel Service، على موافقة لتشغيل أو تجربة خدمات توصيل الطائرات بدون طيار.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أصدر الكونجرس تعليمات في عام 2016، إلى إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لإصدار لوائح أو توجيهات بحلول يوليو 2018 للسماح للجمهور وإدارة الطيران الفيدرالية (FAA) وإنفاذ القانون وغيرهم بالتتبع عن بعد وتحديد الطائرات بدون طيار ومشغليها أثناء الرحلة.

وشهد هذا العام العديد من الشركات تنطلق إلى السماء في عمليات تسليم الطائرات بدون طيار الرسمية والتجريبية.

فقد أكدت شركة (United Parcel Service) في شهر أكتوبر الماضى، أنها حصلت على أول موافقة كاملة من الحكومة لتشغيل شركة طيران بدون طيار، مما أعطاها الريادة في أعمال التوصيل الخاصة بالطائرات بدون طيار على منافسيها أمازون و Alphabet Inc.

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وفي وقت سابق من هذا العام ، كانت Alphabet's Wing، أول شركة تحصل على شهادة شركة طيران أمريكية لعملية تجريبية بدون طيار، ومنذ ذلك الحين دخلت في شراكة مع شركات أخرى.

كما أنه في سبتمبر الماضى، أعلنت شركة Walgreens عن تعاونها مع Wing لجلب الأغذية والمشروبات والأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية وغيرها من المواد للمستهلكين.

أما عن أمازون، التي تشتهر باختبارات توصيل الطائرات بدون طيار، فقد فازت أيضًا بشهادات تجريبية لاختبار طائراتها بدون طيار.

وفي حين أن الصناعة الخاصة تتطور كثيرا ونشرت تكنولوجيا الطائرات بدون طيار لتسليم البضائع، إلا أن القواعد واللوائح لم تواكب هذه الحركة.