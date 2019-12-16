شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا لن تحقق هواتف أيفون 5G النجاح المرجو عند طرحها بالأسواق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد 5G بمثابة مستقبل تكنولوجيا الشبكات، لذا تستعد كبرى شركات الهواتف الذكية فى جميع أنحاء العالم لطرح أجهزتها مع5G ، ومن بين شركات التكنولوجيا الكبرى من المتوقع أن تدخل حرب الجيل الخامس هى أبل، التى ستطرح هواتفها فى الربع الأخير من عام 2020.

وقال تقرير سابق إن شركة أبل ستكون الرابح الأكبر فى سباق 5G بحلول نهاية عام 2020، ولكن وفقًا لـ جين مونستر من شركة "فين فينتشرز"، فإن أبل قد لا تحقق أداء جيدًا بمبيعات هواتف 5G".

وقال مونستر، أثناء حديثه مع شبكة CNBC : "فى النهاية، هذه فرصة هائلة لشركة أبل، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تقوم الشبكات بنشر التغطية، وإذا تابعنا هذا الافتراض، فقد لا تبيع نسخiPhone 5G كما كان متوقعًا، لأن تغطية 5G من قِبل شركات الاتصالات لن تكون واسعة النطاق بحيث تعجل شراء هواتف iPhone 5G، وهناك أيضًا احتمال لعدم حدوث انخفاض فى المبيعات على الفور أيضًا لأن جزءًا كبيرًا من الأشخاص سيكونون على استعداد للترقية، بغض النظر عن التغطية التى تقدمها شركات الاتصالات فى ذلك الوقت".

وتأتى هذه الادعاءات بناءً على استطلاع أجرته شركة Piper Jaffray فى سبتمبر، والذى ضم 1050 مستخدمًا حاليًا لجهاز iPhone ، وكانت نتيجة الاستطلاع أن 23٪ سوف يقومون بالترقية إلى طراز iPhone 5G بقيمة 1200 دولار، بزيادة قدرها 18 ٪ سابقة، لكن الركود سيحدث فى النهاية، حسب مونستر.