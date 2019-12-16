شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX الأمريكية تختبر صاروخ فالكون 9 لإطلاق قمر صناعى ضخم للاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت SpaceX اختبارا لصاروخها طراز Falcon 9، مما يمهد الطريق لإطلاق قمر صناعي ضخم للاتصالات إلى الفضاء الأسبوع المقبل.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فأجرت شركة SpaceX اختبار فالكون 9 فى مجمع إطلاق الفضاء 40 فى محطة كيب كانافيرال الجوية قبل الإطلاق المخطط له اليوم الاثنين الموافق 16 ديسمبر.

وسيحمل صاروخ فالكون 9 ذات المرحلتين القمر الصناعي JCSAT 18 / Kacific 1 للاتصالات الفضائية إلى الفضاء، ومن المقرر أن يتم الإقلاع في وقت ما خلال نافذة إطلاق مدتها 88 دقيقة يوم الاثنين من الساعة 7:10 مساءً حتى 8:38 مساءً EST.

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ويحدث أثناء الاختبار تعليق المرحلة الأولى من الصاروخ، بينما يتم إطلاق محركاته لفترة قصيرة، مما يسمح للطواقم بالتأكد من أن جميع الأنظمة تعمل بشكل صحيح وأن الصاروخ جاهز للطيران.

وبعد فترة وجيزة من الاختبار أصدرت SpaceX تغريدة تقول إن ذلك كان ناجحًا وأن الشركة تخطط لإطلاقه في 16 ديسمبر.

وكتب ممثلو SpaceX في التحديث: "تم إجراء اختبار ثابت لإطلاق Falcon 9، الذى يستهدف إطلاق JCSAT-18 / Kacific 1 في 16 ديسمبر من Pad 40 في فلوريدا".