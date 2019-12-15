تكنولوجيا: السوارات الذكية تسجل نمو بنسبة 65% في الربع الثالث من 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد عن نمو في شحنات السوارات الذكية يصل إلى 65% في الأسواق العالمية، وذلك خلال الربع الثالث من عام 2019.

سيطرت شركة شاومي على أكبر حصة في مبيعات السوارات الذكية في الأسواق العالمية خلال الربع الثالث من عام 2019، حيث وصلت شحنات الشركة من السوارات الذكية إلى 12.2 مليون وحدة، كما حققت الشركة نمو سنوي يصل إلى نسبة 74.4%.

ركز التقرير الجديد الذي نشر من Canalys مؤخراً على سوق السوارات والساعات الذكية بشكل خاص، والذي يتضمن السوارات والساعات الذكية مع أجهزة تتبع اللياقة البدنية.

ولقد كشف تقرير Canalys عن النمو الذي حققته شركة شاومي في الربع الثالث من هذا العام، حيث إستحوذت عى نسبة 27% من شحنات السوارات الذكية في الأسواق العالمية، كما توسعت الشركة الصينية بإصداراتها مؤخراً في أسواق جديدة.

وتأتي شركة ابل في المركز الثاني بحصة تصل إلى نسبة 15%، حيث يعود الجزء الأكبر من شحنات ابل للإصدار الأخير من الساعات الذكية Series 5.

Advertisements

أيضاً مازالت هواوي تسيطر على حصة من سوق السوارات والساعات الذكية بنسبة 13%، حيث وصل سحنات الشركة خلال الربع الثالث من 2019 إلى 5.9 مليون وحدة، كما حققت نمو سنوي في شحنات الساعات الذكية في السوق الصيني بنسبة 243%.

من جانب أخر تقلصت حصة Fitbit السوقية من شحنات السوارات والساعات الذكية إلى 8%، لذا لم تحقق الشركة أي نمو سنوي في شحنات السوارات والساعات الذكية خلال الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

أيضاً جاءت سامسونج في المرتبة الخامسة بحصة سوقية تصل إلى نسبة 5%، حيث ساهمت سوارة Galaxy Fit الذكية بالجزء الأكبر من شحنات الشركة.

المصدر

اعلان

