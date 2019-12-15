تكنولوجيا: هاتف Reno3 Pro 5G يأتي من Oppo بميزة دعم معدل تحديث 90Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تجذب شركة Oppo الأضواء بسلسلة هواتف Reno3 المنتظر الإعلان عنها في 26 من ديسمبر، وفي أحدث التفاصيل التي جاءت حول هذه الإصدارات تم تأكيد دعم هاتف Reno3 Pro 5G لمعدل تحديث 90Hz .

أكدت أحدث التسريبات الترويجية التي نشرت حول هاتف Reno3 Pro 5G على أن Oppo تدعم هذا الإصدار بمعدل تحديث 90Hz في الشاشة، كما تتميز شاشة الهاتف بثقب للكاميرة الأمامية يأتي في الزاوية العلوية اليسرى، كما يتميز الهاتف بشاشة منحنية.

تقدم Oppo كلاً من هواتف Reno3 Pro 5G وReno3 هذا العام بميزة دعم شبكات الجيل الخامس، ولقد كشفت الشركة عن تصميم الهواتف من خلال مجموعة من الصور الإعلامية التي نشرت مؤخراً، والتي أكدت على الإختيارات التي ستتوفر في ألوان الهواتف من الأسود، الأبيض، الأزرق إلى جانب اللون البنفسجي.

من جانب أخر أكدت Oppo على أن هاتف Reno3 سيضم بطارية بقدرة 4035 mAh، وهي سعة أكبر بنسبة 10 mAh من إصدار Pro، كما يدعم كلا الهاتفين تقنية VOOC 4.0 للشحن السريع.

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أيضاً أكدت التسريبات على أن Oppo تقدم كلاً من هواتف Reno3 Pro 5G وReno3 بثلاثة نماذج، حيث يتوفر النموذج الأول بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أيضاً يأتي النموذج الثالث بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

كما يأتي هاتف Reno3 بسماكة 7.96مم، مع وزن 181 جرام، ويتميز هاتف Reno3 بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، بينما ظهر الهاتف في قاعدة بيانات TENAA بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن تفاصيل أكثر دقة لمواصفات الهاتفين في 26 من ديسمبر.

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