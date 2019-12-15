كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| يمكنك حماية خصوصيتك عبر الإنترنت بشكل آمن مع “Winston”

متابعة-سنيار: إذا كنت قلقا بشأن خصوصيتك عبر الإنترنت، فقد تكون مهتما بقطعة جديدة من الأجهزة تسمى Winston والتي يمكن تثبيتها بسهولة في أقل من دقيقة وتوفر حماية كاملة لشبكتك المنزلية وجميع أجهزتك المتصلة.

يمكن للجهاز منع المواقع الضارة من تتبع عادات تصفحك وعائلتك بالإضافة إلى إيقاف البرامج الضارة وتسجيل البيانات.

حماية خصوصيتك عبر الإنترنت ليست معقدة بفضل Winston، وهي قطعة صغيرة تتصل مباشرة بشبكتك المنزلية وتحمي عائلتك بأكملها من البرامج الضارة والإعلانات غير المرغوب فيها وتتبع الجهات الخارجية.

يوفر جدول المقارنة أدناه نظرة عامة على الميزات التي يمكنك توقعها من أجهزة Winston بمجرد اتصالك بشبكتك المنزلية، ويحمي نظام Winston خصوصيتك عبر الإنترنت بطرق متعددة ومختلفة بما في ذلك إخفاء عنوان IP وحماية جميع أجهزتك المتصلة في جميع أنحاء منزلك.

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يتصل Winston بشبكتك المنزلية الحالية بفضل “عملية الإعداد والنسيان لمدة 60 ثانية”، وِفقاً لمنشئيه.

Winston متاح للدعم عبر Indiegogo، وبفضل أكثر من 4000 مؤيد تمكن من جمع أكثر من 1،000،000 دولار من التمويل، ومن المتوقع أن يتم تسليمه للداعمين خلال يناير 2020.