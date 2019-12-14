سوق الإسوارات الذكية ينمو بنسبة 65% في الربع الثالث من هذا العام، والريادة لـ Xiaomi

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الأسبوع، أكدت لنا مؤسسة IDC المتخصصة في بحوث السوق أن شركة آبل سيطرت على قطاع الأجهزة القابلة للإرتداء في الربع الأخير، وخاصة في الفئة الفرعية ” أجهزة الرأس القابلة للإرتداء ” بفضل تزايد شعبية سماعات AirPods. اليوم، صدر تقرير جديد من مؤسسة Canalys يركز فقط على سوق الإسوارات الذكية والذي يشمل إسوارات اللياقة البدنية والساعات الذكية والإسوارات الذكية، وذلك خلال الربع الثالث من هذا العام.

بالنسبة للربع الثالث من هذا العام، كانت شركة Xiaomi وراء معظم الشحنات في الفئة في جميع أنحاء العالم، فقد شحنت 12.2 مليون وحدة بفضل تحقيقها لنمو قدره 74.4 في المئة مما جعلها تستحوذ على 27 في المئة من حصة السوق خلال هذا الربع. يُعزى نمو شركة Xiaomi إلى ” الأداء المحلي القوي والتوسع الخارجي القوي “. وجاءت آبل في المرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت 15 في المئة بفضل وقوف Apple Watch Series 5 الجديدة وراء 60 في المئة من شحناتها.

إحتلت شركة Huawei المرتبة الثالثة بشحنها لـ 5.9 مليون وحدة مما جعل حصتها السوقية تبلغ 13 في المئة بفضل نمو سنوي بلغ 243 في المئة بفضل تزايد المبيعات في الصين. أما بخصوص شركة Fitbit، فهي تستحوذ على 8 في المئة من السوق وكانت الشركة الوحيدة التي لم تشهد الكثير من النمو مقارنة بالعام الماضي. إحتلت سامسونج المرتبة الخامسة بحصة سوقية بلغت 6 في المئة بفضل تزايد مبيعاتها في آسيا بفضل إسوارة اللياقة البدنية الإقتصادية Galaxy Fit.

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في أمريكا الشمالية، حصدت شركة آبل مبيعات قوية بفضل الطلب القوي على الساعة الذكية الحديثة Apple Watch Series 5، حيث نجحت في بيع وحدات أكثر بنحو 3.5 مرة خلال ربع الإطلاق مقارنة بالساعة الذكية Apple Watch Series 4. وفي الوقت نفسه، أصبحت Apple Watch Series 3، مما عزز مبيعات Apple Watch خلال هذا الربع.