تكنولوجيا: دراسة تكشف قدرة الشمبانزى على الرقص والتحرك معا فى تزامن

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فعثر الفريق على مقاطع فيديو أخرى على الإنترنت تعرض سلوكًا "شبيهًا بالرقص" في الشمبانزي، وحركات الشمبانزي المتزامنة للجسم، على ما يبدو دون سبب آخر سوى التعبير عن المشاعر.
الشمبانزى
ويقول الباحثون إن مستويات التنسيق الحركى والتزامن والإيقاع بين الاثنين تتوافق مع المستويات التى أظهرها لاعبو الأوركسترا من البشر الذين يؤدون نفس القطعة الموسيقية.
وبدأ الفريق دراسته بمشاهدة حركة اثنين من الشمبانزي في فيديو تم تصويره في حديقة سانت لويس للحيوانات في ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يظهر اثنان من الشمبانزي يتحركان متزامنين قدم واحدة فى وقت واحد أثناء حمل حقيبة بين ساقيهما على صوت يصنع نغمة نوعا ما، ويتجولون حول العلبة في وئام تام مع الشمبانزي الخلفى مع تمسك الأول بذراع واحدة بينما الآخر يحمل الكيس أو معلقة بجانبه.
وأكد الباحثون أن السلوك الموصوف حديثًا ربما يمثل شكلاً جديدًا من الصور النمطية في الأسر في هذا النوع من القردة، وهذا دليل على وجود ارتباط إيقاعي كامل الجسم ملتصق بالقردة العظيمة التي يمكن أن تساعد في إعادة بناء المراحل الأولية المحتملة للرقص".
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