شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكشف قدرة الشمبانزى على الرقص والتحرك معا فى تزامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - درس علماء النفس من جامعة وارويك حركة زوج من الشمبانزي يدعى هولي وبهكري في حديقة سانت لويس للحيوانات في ميسوري بالولايات المتحدة، مما أظهرهما يتحركان بشكل متزامن.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فعثر الفريق على مقاطع فيديو أخرى على الإنترنت تعرض سلوكًا "شبيهًا بالرقص" في الشمبانزي، وحركات الشمبانزي المتزامنة للجسم، على ما يبدو دون سبب آخر سوى التعبير عن المشاعر.



الشمبانزى

Advertisements

ويقول الباحثون إن مستويات التنسيق الحركى والتزامن والإيقاع بين الاثنين تتوافق مع المستويات التى أظهرها لاعبو الأوركسترا من البشر الذين يؤدون نفس القطعة الموسيقية.

وبدأ الفريق دراسته بمشاهدة حركة اثنين من الشمبانزي في فيديو تم تصويره في حديقة سانت لويس للحيوانات في ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يظهر اثنان من الشمبانزي يتحركان متزامنين قدم واحدة فى وقت واحد أثناء حمل حقيبة بين ساقيهما على صوت يصنع نغمة نوعا ما، ويتجولون حول العلبة في وئام تام مع الشمبانزي الخلفى مع تمسك الأول بذراع واحدة بينما الآخر يحمل الكيس أو معلقة بجانبه.

وأكد الباحثون أن السلوك الموصوف حديثًا ربما يمثل شكلاً جديدًا من الصور النمطية في الأسر في هذا النوع من القردة، وهذا دليل على وجود ارتباط إيقاعي كامل الجسم ملتصق بالقردة العظيمة التي يمكن أن تساعد في إعادة بناء المراحل الأولية المحتملة للرقص".