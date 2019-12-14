أفضل تطبيقات VR لهواتف الأندرويد لتستمتع بإستخدام هاتفك

تطبيقات VR تنتشر بشكل كبير ومكثف وهذا الإنتشار منطقي نظراً لإنتشار معدات تشغيله وخوذ الـ VR بالإضافة إلى زيادة قوة الهواتف الموجودة حالياً والتي تسمح لها بتشغيل مثل هذه التطبيقات بسهولة دون أي مشاكل أو مجهود.

بالطبع قبل أي شيء يجب أن ننبه على أن تحصل على نظارة VR من شركة موثوق منها ومعتمدة بدلاً من تلك الشركات التي لا نعرف عنها أي شيء خصوصاً وأن الأمر يتعلق هنا بعينيك فخوذة سيئة قد تعني ضرراً لعينيك وهذا مالا نرغب فيه.

أفضل تطبيقات VR :

معظم هذه البرامج مجانية وتقدم تجربة VR متواضعة بعض الشيء وهي بالطبع ليست بجودة ألعاب الـ VR والتي تعتبر في حد ذاتها لازلت في مرحلتها البدائية من التطوير.

Youtube VR :

يمكننا القول بأن هذا البرنامج واحد من اهم برامج VR المجانية والتي يمكنك إستخدامها والإستمتاع بها، الفكرة ببساطة هي أنك ستتمكن من مشاهدة هذه المقاطع التي تحبها من خلال خوذة VR الخاصة بك لتعيش تلك التجربة المستقبلية بشكل كامل.

رابط تحميل البرنامج مجاناً .

Google Cardboard :

هذا التطبيق هو طريقة وواجهة جوجل لاستمتاع بتقنيات العالم الإفتراضي VR، تمتلك الواجهة مجموعة من البرامج الإضافية التي يمكنك تحميلها والتي تساعدك على عرض الصور وإستكشاف الخرائط وغيرها من الأمور.

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رابط تحميل البرنامج مجاناً.

Fulldive VR :

يعمل هذا البرنامج بشكل بسيط على تحويل تجربة إستخدامك وواجهة هاتفك بأكملها إلى تجربة VR والإستمتاع بتصفح الإنترنت والمواقع المختلفة أو حتى الإستماع إلى الموسيقى من خلال هذا التطبيق.

يأتي التطبيق أيضاً مدمجاً معه كاميرا VR تسمح لك بإلتقاط الفيديوهات والصور المختلفة بمعدل دوران 360 درجة.

رابط التحميل مجاناً .

Netflix VR :

يعتمد هذا التطبيق بسهولة على إشتراكك في خدمة netflix لعرض الأفلام وببساطة يعطيك إختيارين لمشاهدة أفلامك المفضلة بتقنية VR فيمكنك أن تشاهد أفلام VR وأنت تجلس في بيئة إفتراضية وغرفة معيشة إفتراضية كالتي تراها بالصورة بالأعلى أو أن تغمس نفسك بشكل كامل في محتوى الفيلم الذي تشاهده.

تذكر أن هذا البرنامج لن يعمل إلا إن كنت تمتلك حساب Netflix مسبقاً

رابط تحميل البرنامج مجاناً .