كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Ode Brew Grinder”…مطحنة القهوة المنزلية مع إمكانات المقاهي

متابعة-سنيار: قد يكون خبراء القهوة الذين يبحثون عن طاحونة القهوة المثالية مهتمين بآلة كونترتوب جديدة تسمى Ode Brew Grinder، تم تصميمها وإنشائها بواسطة Fellow في سان فرانسيسكو.

توفر مطحنة القهوة المنزلية القوية والدقيقة قدرات آلات المقاهي للمستخدمين مع تقليل الفوضى والضوضاء.

تم تصميم “Ode” فقط لإتقان القهوة التي يتم تحضيرها يوميا، ومن تم فهي تغنيك عن التوجه إلى المقهى وإنفاق الكثير من المال لتناول قهوتك المفضلة.

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وقال مطورو المطحنة: “تمكنا من حزم بعض الميزات الرائعة لرفع مستوى روتينك الصباحي، مع نتوءات مسطحة احترافية تبلغ 64 مم، ويمكنك الآن إعداد قهوة لذيذة في مطبخك بسعر بسيط.

مطحنة القهوة”Ode Brew Grinder” متاحة للدعم على Kickstarter، وقد جمعت بالفعل أكثر من 300000 دولار من التبرعات وذلك بفضل أكثر من 1600 مؤيد مع بقاء 59 يوما في حملتها.

تتوفر التعهدات من 229 دولارا أو ما يقرب من 171 جنيها إسترلينيا، ومن المتوقع أن يتم الشحن في جميع أنحاء العالم خلال يوليو 2020.