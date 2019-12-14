شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد كيف يبدو كوكب الأرض بدون محيطات فى صور ناسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فتبدأ المنطقة الوسطى من المحيط في الظهور على عمق 6500 قدم وبحلول 19685 قدمًا يتم استنزاف كل مياه البحر، باستثناء أجزاء من الأرض مع خنادق في أعماق البحار.

جفاف كوكب الارض

وتم إنشاء الرسوم المتحركة بواسطة جيمس أودونوغو، العالم فى وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، الذى أعاد تشكيل الرسوم المتحركة التي أعدتها ناسا في عام 2008، ولكن بدقة عالية.

وتبدأ الأرض فى الظهور حول القارات أولاً، مع ظهور معظمها قبالة ساحل أستراليا وآسيا، والمزيد من الأراضي تنبثق حول أمريكا الشمالية والجنوبية، تليها المناطق المحيطة بأوروبا، ويتم اكتشاف الرفوف القارية وقاع البحر المحيط بالكتل الأرضية الكبيرة.



جفاف كوكب الارض بالتدريج

كما أنه على ارتفاع 19685 قدمًا، استنزفت معظم الأرض من محيطاتها، باستثناء بعض المناطق التي بها خنادق في أعماق البحار، ويشمل ذلك خندق ماريانا الذي يبلغ عمقه حوالي 36000 قدم ويقع في المحيط الهادئ.

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وتحاكى هذه الرسوم المتحركة انخفاض مستوى سطح البحر، لكن الخبراء توقعوا أن عالمنا يتجه نحو عكس ذلك تمامًا نتيجة لتغير المناخ.





جفاف الارض

فقد صدر تقرير فى وقت سابق من هذا الأسبوع يحذر من أن الغطاء الجليدى سريع الذوبان في جرينلاند سيعرض 400 مليون شخص يعيشون فى المناطق الساحلية لخطر الفيضانات بحلول عام 2100 إذا استمر فى وتيرته الحالية.

ووجد فريق دولي من العلماء أنه يذوب بسرعة أكبر سبع مرات مما حدث فى التسعينيات، مما يعرض 40 مليون شخص آخرين يعيشون في المناطق الساحلية للخطر.



جفاف الارض

قال الدكتور أندرو شبرد، أستاذ مراقبة الأرض بجامعة ليدز: "كقاعدة عامة ، لكل ارتفاع سنتيمتر فى مستوى سطح البحر العالمى يتعرض ستة ملايين شخص آخر للفيضانات الساحلية حول الكوكب".