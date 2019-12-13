شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Blue Origin تنجح فى اختبار كبسولتها الفضائية من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Blue Origin التي أسسها الملياردير الأمريكي الشهير، جيف بيزوس، أن كبسولة New Shepard الفضائية التي طورتها نجحت في رحلتها الاختبارية الثانية عشرة، بحسب روسيا اليوم.

وقالت الشركة إن كبسولة New Shepard الفضائية والصاروخ المتعدد الاستخدامات الحامل لها، والذي يبلغ طوله 18 مترا انطلقا بنجاح في الوضع الأوتوماتيكي من إحدى مراكز الإطلاق التدريبة بولاية تكساسا الأمريكية، يوم الأربعاء 11 ديسمبر الجاري، وتمكن الصاروخ من الوصول إلى علو 104.5 كلم عن سطح الأرض.

وبعد سبع دقائق و30 ثانية من الإطلاق عاد الصاروخ إلى الأرض وهبط بشكل عمودي، وبعدها بـ 3 دقائق عادت الكبسولة وهبطت على الأرض أيضا، بواسطة 3 مظلات، وحملت هذه الكبسولة على متنها بعض المعدات والأدوات التي طورها خبراء من وكالة الفضاء ناسا وعدد من الجامعات الأمريكية، إضافة إلى بطاقات كتب فيها بعض طلاب المدارس الأمريكيين أفكارهم حول مستقبل البعثات الفضائية.

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وتعتبر هذه الرحلة لكبسولة New Shepard الرحلة الاختبارية رقم 12 بشكل عام، وثالث رحلة اختبارية لها هذه السنة، حيث نجحت في الرحلتين اللتين تم اختبارها فيهما في 23 يناير و2 مايو 2019، وقد صممت Blue Origin هذه الكبسولة لتكون متعددة الاستخدام، تحمل 6 ركاب في رحلات فضائية إلى مدارات الأرض، وتطلق باستخدام صواريخ قابلة لإعادة الاستعمال أيضا، لتهبط الكبسولة والصاروخ إلى الأرض بعد نهاية الرحلة، وبدأت في اختبارها لأول مرة عام 2015، تحضيرا لإطلاقها في رحلاتها السياحية عام 2020.