سامسونج تعلن رسميًا عن هاتفي Galaxy A71 و Galaxy A51

أعلنت شركة سامسونج اليوم الخميس رسميًا عن هاتفيها الذكيين (جالاكسي أي51) Galaxy A51، و(جالاكسي أي71) Galaxy A71 اللذين ينتميان إلى الفئة المتوسطة، ولكنهما يقدمان بعض المواصفات المتقدمة.

ويشترك هاتفا (جالاكسي أي51) و(جالاكسي أي71) في بعض المواصفات، مثل نوع ودقة الشاشة، وحجم ذاكرة الوصول العشوائي (رام)، وذاكرة التخزين الداخلية، كما يشتركان في مواصفات الكاميرا الأمامية، بما في ذلك الدقة وكونها ضمن الشاشة، وليست ضمن نتوء.

ويعد هاتف (جالاكسي أي71) الأفضل بين الهاتفين من حيث المواصفات، وهو يقدم شاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.7 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويحتوي الهاتف – الذي يأتي بسماكة 7.7 ميليمترات ويزن 179 جرامًا – معالجًا ثماني النوى بتردد 2.2 جيجاهرتز، ويحتوي بطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع باستطاعة 25 واط.

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ويقدم (جالاكسي أي71) أربع كاميرات خلفية موضوعة بشكل الحرف L، وهي تأتي بدقة 64 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8 للرئيسية، وبدقة 5 ميجابكسل للثانية المخصصة للعمق بفتحة عدسة f/2.2، والثالثة المخصصة للتصوير القريب جدًا (ماكرو) بفتحة عدسة f/2.4، أما الكاميرا الرابعة فهي للتصوير الفائق العرض بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2. وتأتي الكاميرا الأمامية في كلا الهاتفين بدقة 32 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2.

ويختلف هاتف (جالاكسي أي51) عن (جالاكسي أي71) في أن الشاشة تأتي بقياس 6.5 بوصات، والكاميرا الرئيسية الخلفية بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، كما أن ذاكرة الوصول العشوائي (رام) تتوفر بحجم 4 جيجابايت، إلى جانب خياري 6 و8 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية تتوفر بسعة 64 جيجابايت إلى جانب 128 جيجابايت.

كما يختلف (جالاكسي أي51) – الذي يزن 172 جرامًا وتبلغ سماكته 7.9 بوصات – بأن المعالج يأتي بتردد 2.3 جيجاهرتز، والبطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 15 واط.

ويشترك الهاتفان في أن حساس البصمة يأتي تحت الشاشة، وأنهما يعملان بواجهة المستخدم One UI 2.0 الخاصة بسامسونج والقائمة على نظام التشغيل أندرويد 10 التابع لشركة جوجل.

وسوف يتوفر الهاتفان بأربعة ألوان: الأسود، والوردي، والأبيض، والأزرق. هذا ولا معلومات عن موعد طرح الهاتفين في الأسواق، ولا السعر المقرر لهما.