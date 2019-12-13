سامسونج تنجح فعلاً في بيع 1 مليون وحدة من الهاتف Galaxy Fold

فاطمة أيت طالب - دبي - تمتع الهاتف Galaxy Fold القابل للطي بحياة مليئة بالأحداث، فقد تم الإعلان عنه في شهر فبراير الماضي، ولكن تم تأجيل إطلاقه في عدة مناسبات بعدما إتضح أنه يُعاني من بعض المشاكل على مستوى المتانة. وبعد إجراء بعض التغييرات على التصميم، قررت شركة سامسونج أخيرًا إعادة إطلاق الهاتف في شهر سبتمبر، وقد إتضح الآن أنه تم بالفعل بيع أكثر من مليون وحدة من هذا الهاتف منذ ذلك الحين.

قد لا يبدو هذا عددًا كبيرًا، ولكن لا تنسَ أن هذا الجهاز ينتمي إلى فئة جديدة كليًا من الأجهزة، كما أنه باهظ الثمن بالنسبة لمعظم الأشخاص، فهو يُكلف أكثر من 2800 دولار أمريكي.

ومع ذلك، شركة سامسونج لن تحتفظ بهذا التفرد لفترة طويلة، فهناك العديد من الشركات الأخرى التي تتطلع إلى دخول سوق الهواتف الذكية القابلة للطي، بما في ذلك شركة Huawei التي أطلقت بالفعل الهاتف Huawei Mate X في الصين، فضلا عن شركة موتورولا التي أعلنت مؤخرًا عن الهاتف Motorola Razr 2019. بعد كل شيء، حصلت سامسونج على حوالي ملياري دولار من مبيعات Galaxy Fold وحدها، وهذا إنجاز ليس بالهين، وخاصة إذا علمنا أنه تحقق في غضون ثلاثة أشهر فقط.

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عمومًا، سنرى المزيد من الهواتف الذكية القابلة للطي في العام المقبل، وسيحمل البعض منها العلامة التجارية لشركة سامسونج نفسها. لذا كن مستعدًا للثورة القادمة في عالم الأجهزة المحمولة. تتوقع شركة سامسونج نفسها بيع 6 ملايين هاتف قابل للطي في العام 2020.