كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “تويتر” يتيح لك إنشاء صور GIF من “Live Photos”

متابعة-سنيار: أعلنت تويتر عن دعمها لميزة الصور المباشرة Live Photos من آبل لمستخدمي أجهزة آيفون وحواسيب آيباد، بحيث سيتم تحويل الصور المباشرة Live Photos إلى صور متحركة بصيغة GIF عندما تتم مشاركتها على تويتر.

وتعد هذه الميزة سهلة الاستخدام على تطبيق الشبكة الاجتماعية على iOS، حيث باستطاعة المستخدم تحديد الصورة من الكاميرا عند كتابة تغريدة ومن ثم النقر فوق الزر GIF في الزاوية السفلية اليسرى من الصورة في نافذة إنشاء تغريدة.

وجاء ذلك بعد بعد مرور أربع سنوات على إطلاق شركة آبل للميزة على أجهزة iOS، وبعد أن كانت تويتر قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام أنها تخطط لإضافة دعم لميزة Live Photos من آبل على أجهزة آي او إس iOS.