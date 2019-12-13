كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “تويتر” يتيح لك إنشاء صور GIF من “Live Photos”
متابعة-سنيار: أعلنت تويتر عن دعمها لميزة الصور المباشرة Live Photos من آبل لمستخدمي أجهزة آيفون وحواسيب آيباد، بحيث سيتم تحويل الصور المباشرة Live Photos إلى صور متحركة بصيغة GIF عندما تتم مشاركتها على تويتر.
وتعد هذه الميزة سهلة الاستخدام على تطبيق الشبكة الاجتماعية على iOS، حيث باستطاعة المستخدم تحديد الصورة من الكاميرا عند كتابة تغريدة ومن ثم النقر فوق الزر GIF في الزاوية السفلية اليسرى من الصورة في نافذة إنشاء تغريدة.
وجاء ذلك بعد بعد مرور أربع سنوات على إطلاق شركة آبل للميزة على أجهزة iOS، وبعد أن كانت تويتر قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام أنها تخطط لإضافة دعم لميزة Live Photos من آبل على أجهزة آي او إس iOS.
وتعد ميزة الصور المباشرة Live Photos أحد خيارات الكاميرا المميزة من آبل على نظام iOS، لكن إذا حاولت نشر تلك الصورة المباشرة على تويتر، فسيتم تقديمها كصورة ثابتة، مما يفسد متعة تلك الصور.
وبالرغم من إمكانية استخدام تطبيق لتحويل تلك الصورة المباشرة إلى صور متحركة من نوع GIF ونشر ملف GIF الجديد، لكن هذه الخطوات قد تكون مملة وتجعل المستخدم يبتعد عن نشر مثل تلك الصور.
وأعلن مهندس تويتر “نولان أوبراين” عبر تغريدة، أن الشركة ستزيل بيانات EXIF من الصور، وأوضح أوبراين أن الشركة ستستمر في فرض قيود على الصور، لكن تلك القيود ستكون واسعة، ويقول: إن المستخدمين سيتمكنون من مشاركة الصور التي يصل حجمها إلى 16 ميجابيكسل والتي سيتم الحفاظ عليها بجودة أصلية.
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