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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. إطلاق Pioneer 8 فى مهمة لدراسة الشمس والان مع تفاصيل الخبر
ووفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، كانت بايونير 8 هى الثالثة في سلسلة من الأقمار الصناعية التي تدور حول الطاقة الشمسية والتي أطلقتها ناسا لمراقبة أشياء مثل الرياح الشمسية، أو الحقول المغناطيسية للشمس والأشعة الكونية، وكذلك جزيئات الطاقة العالية من خارج النظام الشمسي.
مسبار الشمس
ولعل رحلات بايونير كانت خير مثال لدراسة الشمس، فتعد أول شبكة من الأقمار الصناعية في العالم يمكنها مراقبة الطقس الفضائي والعواصف الشمسية، والتي يمكن أن تسبب هالات على الأرض، بالإضافة إلى بعض المشاكل.
فقد تبين أن أحداث الطقس في الفضاء تؤثر على أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على الأرض بل وتضر بشبكات الطاقة، وكانت مهمة بايونير 8 مخصصة لفحص كل الأمور الخاصة بالشمس، والتى تتابعها حاليا مهمة مسبار باركر الذى أطلقته ناسا مؤخرا لنفس الأهداف ولكن من قرب لم يقترب منه أى مركبة فضائية أخرى.
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