هواتف iPhone التي تدعم 5G قد لا تشهد زيادة كبيرة على مستوى الأسعار

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تصل هواتف iPhone المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G في العام المقبل، ونحن على يقين من أن هناك بعض الأشخاص الذين قد يشعرون بالقلق إزاء السعر. لم تكن هواتف iPhone من آبل رخيصة بالفعل، ومن المحتمل أن تؤدي تقنية 5G المُضافة إلى إحتمال رفع سعر iPhone مرة أخرى، ولكن المحلل البارز Ming-Chi Kuo لا يعتقد أن الأسعار ستشهد زيادة كبيرة للغاية.

ووفقا للمحلل Ming-Chi Kuo، فهو يقول أنه من المتوقع أن يؤدي تضمين تقنية 5G والمكونات المصاحبة إلى زيادة تكاليف إنتاج الأجهزة بما يتراوح بين 30 إلى 100 دولار، وفقا للطراز. ومع ذلك، على الرغم من ذلك، يعتقد أيضًا أنه من غير المتوقع أن تقوم شركة آبل بزيادة سعر هواتف iPhone 5G مقارنة مع تشكيلة هذا العام.

هذا لأن المحلل Ming-Chi Kuo يدعي أن شركة آبل ستعوض تكلفة 5G عن طريق خفض نفقات سلسلة التوريد، مثل التغاضي عن الدفع مقابل الهندسة المقدمة لبعض مورديها حيث من المتوقع أن تقوم آبل بتحويل المزيد من الأبحاث والتطوير داخل الشركة. إذا كان هذا صحيحًا، فقد يكون ما جاء في تقرير سابق حول قدوم طرازات 4G و 5G من هواتف iPhone الجديدة منطقيًا.

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أوضح تقرير سابق من محلل آخر أن شركة آبل قد تقدم طرازي 4G و 5G من الهاتفين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسمح لشركة آبل بتوفير خيارات أكبر على مستوى الأسعار للعملاء. عمومًا، يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن نأمل أن تكون هذه الشائعات صحيحة.