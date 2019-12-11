HMD Global Oy تبدأ رسميًا بترقية الهاتف Nokia 7.1 إلى Android 10

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد كل من Nokia 8.1 و Nokia 9 PureView، فقد بدأت شركة HMD Global Oy الآن بإصدار تحديث Android 10 للهاتف Nokia 7.1. هذا التحديث يبلغ حجمه 1.3 جيجابايت، ويجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 10، فضلا عن الإصلاحات الأمنية لشهر نوفمبر.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.

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قبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Nokia 7.2 سيحصل بدوره على تحديث Android 10 في شهر يناير المقبل جنبًا إلى جنب مع Nokia 6.2 و Nokia 6.1 و Nokia 6.1 Plus و Nokia 7 Plus.