تكنولوجيا: سامسونج تستعد للإعلان عن هواتف Galaxy S11 مع هاتفها الصدفي في 18 من فبراير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تغريدة نشرت من IceUniverse عن خطط سامسونج للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy S11 مع هاتفها الصدفي القابل للطي في مؤتمر يعقد في سان فرانسيسكو في 18 من فبراير.

أكدت أحدث التسريبات التي جاءت عبر IceUniverse على ان سامسونج تعقد مؤتمرها القادم قبل إنطلاق فعاليات مؤتمر الهاتف العالمي MWC 2020 الذي يعقد في برشلونة، حيث حددت العملاق الكوري 18 من شهر فبراير لإطلاق الإصدارات المميزة من سلسلة هواتف Galaxy S11.

تحرص شركة سامسونج سنوياً على إطلاق الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Galaxy S قبل إنطلاق معرض MWC، حيث جاءت سلسلة هواتف S10 في مؤتمر عقد في 21 من فبراير، كما قدمت هاتف Galaxy Fold خلال فعاليات المؤتمر.

ولقد جذبت سلسلة هواتف Galaxy S11 الكثير من الأضواء خلال الفترة الماضية، حيث من المقرر أن تقدم سامسونج الإصدارات الجديدة بسعة أكبر في البطارية.

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كما يأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل، مع كاميرة periscope التي تدعم تكبير حتى 5 مرات، كما تأتي الكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة بنفس تصميم Note10، أيضاً تدعم الشاشة جودة عرض QHD، مع معدل تحديث للإطارات 120Hz.

هواتف Galaxy S11 تنطلق أيضاً العام المقبل برقاقة معالج سامسونج Exynos 9830 في بعض النماذج، أو رقاقة Snapdragon 865 في نماذج أخرى، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في LPDDR5، وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجا بايت في سعة UFS 3.0.

يذكر أن هاتف سامسونج الصدفي القابل للطي الذي ينطلق العام المقبل يأتي بمستوى تسعير أقل من 1000 دولار وفقاً لما جاء من تسريبات سابقة، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في تسريبات جديدة خلال الفترة القادمة.

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