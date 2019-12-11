الكشف عن سعر سماعات Realme Buds Air، وستدعم الشحن اللاسلكي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Realme بإزاحة الستار رسميًا عن سماعات الأذن اللاسلكية Realme Buds Air في اليوم 17 ديسمبر. كشفت لنا الشركة بالفعل عن بعض الميزات والألوان التي ستأتي بها هذه السماعات، ولكنها لم تفصح لنا عن سعرها حتى الآن. ومع ذلك، بفضل متجر FlipKart الهندي، فقد أصبحنا نعلم أن سماعات Realme Buds Air ستُكلف 4999 روبية هندية، وهو ما يُعادل 70 دولار أمريكي.

وبصرف النظر عن السعر، فقد كشف لنا المتجر المذكور آنفًا أيضًا أن سماعات Realme Buds Air الجديدة ستُشحن من خلال منفذ USB Type-C، على عكس سماعات Realme Buds Wireless التي تُشحن من خلال منفذ MicroUSB.

وإلى جانب ذلك، فقد تأكدنا مؤخرًا أيضًا أن سماعات Realme Buds Air ستدعم الشحن اللاسلكي والإقتران الفوري عبر تقنية البلوتوث 5.0، وهذا ما يعني بأنها ستربط الإتصال تلقائيًا بجهازك بمجرد فتح علبة الشحن. سوف تحتوي كل سماعة على مكبر صوتي بقطر 12mm وستضم عناصر تحكم تعمل باللمس للتحكم في الأغاني والمكالمات، بالإضافة إلى إستدعاء المساعد الرقمي Google Assistant بلمسة زر واحدة.

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وكما تم التلميح من قبل، فسماعات Realme Buds Air الجديدة القادمة من شركة Realme ستصل بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأصفر والأبيض. تاريخ الإعلان الرسمي هو 17 ديسمبر، وسنشد أيضًا إطلاق الهاتف Realme XT 730G الجديد في الهند في هذا الحدث.