هناك الآن 320 مليون مستخدم لروم ColorOS على الصعيد العالمي، وفقا لشركة Oppo

فاطمة أيت طالب - دبي - خلال حدث Oppo Inno Day الذي تم عقده في مدينة شنتشن الصينية، أعلنت شركة Oppo عن الكثير من الأجهزة الجديدة. وخلال هذا الحدث أوضح رئيس المبيعات العالمية في شركة Oppo، السيد Alen Wu أن هناك الآن 320 مليون شخص يستخدمون الآن هواتف ذكية تعمل بروم ColorOS. هذا الروم يستند على نظام الأندرويد، وشركة Oppo تخطط لمواصلة ذلك على عكس الشركات المصنعة الصينية الأخرى التي طورت نظامًا بديلاً لإستخدامه في حالة الطوارئ.

في نفس الوقت، تحدث السيد Alen Wu عن رغبة شركة Oppo في التوسع إلى المزيد من المناطق وذكر أن الشركة ستدخل إلى المكسيك في النصف الأول من العام 2020، وللمزيد من دول أمريكا اللاتينية قريبًا. ومع ذلك، تعد الولايات المتحدة الأمريكية سوقًا جذابًا للغاية ولكن الطريقة التي تعمل بها شركة Oppo لا يمكن تطبيقها هناك، فالشركة تفضل العمل مباشرة مع العملاء، في حين أن 90 في المئة من الأمريكيين يشترون هواتفهم الذكية عبر شركات الإتصالات.

نظرًا لأن التواصل المباشر مع العملاء لديه متطلبات أكثر، فإن Oppo تخطط لتحسين تعاملاتها المباشرة مع المستهلكين في أوروبا واليابان وبمجرد أن تصبح الشركة المصنعة جاهزة، فسوف تفكر في الخطوات الفعلية للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

كان هناك أيضا نقاش حول الهواتف القابلة للطي وأكد المسؤولون أن الشركة تدرس خيار تصنيع جهازها الخاص. لقد تم تطوير واحدة منذ عامين ولكن لم يتم العثور على أي حالة إستخدام منطقية أو الطلب، لذلك تم تعليق تطوير المزيد من الأجهزة إلى أجل غير مسمى.