شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زيروكس تتوقع نمو إيرادات يصل إلى 1.5 مليار دولار بعد الاستحواذ على HP والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع شركة Xerox Holdings Corp أن يؤدي الاستحواذ المقترح على شركة الكمبيوتر الشخصي HP إلى نمو مبيعات يصل إلى 1.5 مليار دولار للشركة المدمجة، وفقًا لعرض تقديمي عرضته الشركة.

وبحسب موقع gadgetsnow الأمريكى، فيأتي العرض التقديمي، الموجه إلى مساهمي HP ، بعد أسبوعين من إعلان زيروكس أنها تخطط لشراء HP بقيمة 33.5 مليار دولار مباشرة من مساهمي HP بعد أن رفضت شركة HP العرض.

وقالت زيروكس أن نمو الإيرادات من 1 مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار يمكن تحقيقه من خلال خريطة طريق مدتها ثلاث سنوات، تتضمن منتجات متقاطعة وعمليات تبسيط، وأضافت زيروكس أن الشركة مجتمعة ستحصل على تدفق نقدي مجاني بأكثر من 4 مليارات دولار في السنة الأولى قبل أي تآزر.

يذكر أنه في الشهر الماضي، رفضت HP عرض Xerox بقيمة 22 دولارًا للسهم الواحد والذي يتألف من 17 دولارًا نقدًا و0.137 سهم Xerox لكل سهم من HP، قائلة إن هذا العرض "يقلل بشكل كبير من قيمة HP"، وعلى الرغم من ذلك، تركت HP الباب مفتوحًا أمام صفقة قد تنطوي على أن تصبح الشركة المستحوذ عليها وقالت إنها تستطيع تقييم المزايا من خلال العناية الواجبة من زيروكس.