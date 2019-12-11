شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يقود سيارة تسلا الجديدة Cybertruck فى لوس أنجلوس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط فيديو للرئيس التنفيذى لشركة تسلا "إيلون ماسك" وهو يقود سيارة الشركة الجديدة Cybertruck على الطريق في لوس أنجلوس.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد شاهد العديد من الأشخاص السيارة التي تجوب لوس أنجلوس في نهاية هذا الأسبوع، في حين حصلت مواقع مشاهدة المشاهير مثل TMZ على لقطات للرئيس التنفيذي وهو يقود السيارة.

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وعلى ما يبدو أن النسخة النهائية من السيارة لن تختلف كثيرا عن النسخة التى تم الكشف عنها خلال فعاليات الإعلان عن السيارة الجديدة، وعلى الرغم من أن رؤيتها في الشارع تعطي إحساسًا جيدًا بمدى حجم Cybertruck، فقد رصد الناس الشاحنة التي توقفت عند حركة المرور، وعلى الطريق السريع.