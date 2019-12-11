كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن جيميل يتيح إرسال مجموعة رسائل البريد الإلكتروني على شكل مرفقات

متابعة-سنيار: تتيح لك ميزة Gmail جديدة إرفاق رسالة بريد إلكتروني أو سلسلة رسائل بأكملها إلى بريد إلكتروني آخر.

فمن المعروف أن البريد الإلكتروني جيميل يتيح لك إرفاق العديد من الأشياء برسالتك سواء أكانت صورا أم وثائق أم ملفات فيديو أو أي شيء آخر يمكن وضعه بشكل ملف على حاسوبك، والآن يبدو أن غوغل استجابت لطلبات المستخدمين فأصبحت تتيح لك أيضا إرسال مجموعة رسائل البريد الإلكتروني على شكل مرفقات.

في منشور مدونة، توضح Google أنه في بعض الحالات، يكون إرفاق رسائل بريد إلكتروني أكثر منطقية من إعادة توجيه تلك الرسائل بشكل منفصل، مثل الرغبة في إعادة توجيه رسائل متعددة تتعلق بموضوع واحد، ومع هذه الوظيفة الجديدة يمكنك القيام بذلك بالضبط”.

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وأضافت: “يسمح لك إرسال رسائل البريد الإلكتروني كمرفقات بكتابة رسالة بريد إلكتروني موجزة إلى المستلمين وإرفاق مجموعة رسائل البريد الإلكتروني الداعمة التي يمكن للمستلمين فتحها مباشرة في برنامج البريد الخاص بهم”. ليست هناك حاجة واجهتها كثيرًا ، لكنها بالتأكيد لا تؤذي أن يكون لدي هذا الخيار.

وسيدعم جيميل إرفاق عدد غير محدود من رسائل البريد الإلكتروني بالرسالة، ورغم أنه لم يتم تفعيل هذه الميزة بعد، فإن طرحها للمستخدمين بدأ منذ أمس الاثنين، وقد يستغرق الأمر 15 يوما قبل أن تصل لجميع المستخدمين.

وعلى الأرجح سيبدأ مزيد من المستخدمين بمشاهدة ميزة إرفاق رسائل بريد إلكتروني اعتبارا من الشهر المقبل، وسيعرفون أنها أصبحت متوفرة عندما يظهر لهم خيار “إعادة توجيه على شكل مرفق” من القائمة العلوية لبريد جيميل.