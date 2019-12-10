3 طرق للتخلص من المزعجين على إنستاجرام دون علمهم

تعتبر مشكلة الأشخاص المزعجين من أشهر المشكلات المشتركة على جميع منصات التواصل الاجتماعي، فمن المحتمل وجود شخص ما تتابعه على مضض على إنستاجرام سواء كان زميلًا في العمل، أو أحد أفراد أسرتك، أو صديق، ولا ترغب في رؤية منشوراته أو القصص التي ينشرها، ولكنك لا تريد أن تفعل ذلك بطريقة مباشرة من خلال حظره نهائيًا.

لحسن الحظ؛ يدعم تطبيق إنستاجرام ميزة تُسمى (الإخفاء أو الكتم) Mute للتخلص من منشورات الأصدقاء المزعجة في خلاصة الأخبار، وكذلك القصص التي لا ترغب في رؤيتها، وبذلك يمكنك التحكم في المشاركات التي تراها على صفحتك الرئيسية، حيث تتيح لك هذه الميزة إخفاء مشاركات حسابات معينة من أصدقائك من صفحتك الرئيسية دون حذف هذه الحسابات، أو إلغاء متابعتها، وبذلك يمكنك جعل صفحتك الرئيسية أكثر تخصيصًا لما يهمك فقط.

فيما يلي 3 طرق للتخلص من الأشخاص المزعجين على إنستاجرام دون علمهم:

1- إخفاء أشخاص على إنستاجرام:

انتقل إلى تطبيق إنستاجرام على هاتفك سواء أندرويد أو آيفون.

انتقل للحساب الذي تريد إخفاءَه، ثم اضغط على زر (متابعة) Following لفتح القائمة المنسدلة.

اختر من القائمة خيار(اخفاء) Mute.

سيظهر لك خياران؛ الخيار الأول: (إخفاء المنشورات) Mute Posts، والخيار الثاني: (إخفاء القصص) Mute Stories، يمكنك الضغط على زر التبديل المجاور لأي من الخيارين، أو الضغط على زر التبديل المجاور للخيارين معًا إذا كنت تريد إخفاء أي محتوى من الشخص المعني.

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2- إخفاء منشورات محددة:

في الكثير من الأحيان قد تظهر لك في الصفحة الرئيسية على إنستاجرام أحد المنشورات التي لا ترغب في رؤيتها مرة أخرى أثناء تصفحك خلال اليوم، ويمكنك التخلص منها باتباع الخطوات التالية:

بمجرد تحديد المنشور الذي تريد إخفاءَه في صفحتك الرئيسية، سترى أعلى اليمين علامة النقاط الثلاث التي تعطيك عدة خيارات، اضغط عليها.

ستظهر لك قائمة بها عدة خيارات في الجزء السفلي من الشاشة، اضغط على خيار (إخفاء) Mute.

اضغط على خيار (إخفاء المنشورات) Mute Posts.

3- إخفاء القصص:

انتقل إلى حسابك على إنستاجرام.

ابحث في دوائر القصص عن الحساب الذي تريد إخفاء قصصه.

اضغط مع الاستمرار عليه لبضع ثوانٍ، سيظهر لك خيار (إخفاء) Mute، اضغط عليه.

سيظهر لك خياران: الأول (إخفاء قصة) Mute Story، والثاني (إخفاء القصص والمشاركات) Mute Story and Posts، وهذا الخيار سيساعدك في إخفاء جميع قصص هذا الحساب ومشاركاته أيضًا، إذا كنت ترغب في ذلك.

ملاحظة: عند استخدامك ميزة (الإخفاء) Mute مع حساب ما ستظل قادرًا على عرض الملف الشخصي للشخص الذي تم إخفاءَه، والحصول على إشعارات بشأن التعليقات أو المشاركات التي يُشار إليك فيها، كما أن الحسابات التي استخدمت معها هذه الميزة لن تكون على علم بذلك، ويمكنك في أي وقت إلغاؤها لإعادة ظهور منشورات وقصص هذه الحسابات على صفحتك الرئيسية مرة أخرى.